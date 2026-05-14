Despacho de combustibles en Quito y Guayaquil para frenar desabastecimiento

La crisis por el abastecimiento de combustibles en Ecuador obligó al Gobierno a incrementar de forma extraordinaria el despacho de gasolina extra, ecopaís y súper en Quito y Guayaquil. Petroecuador informó que se distribuirán cerca de 1,7 millones de galones adicionales en ambas ciudades, mientras el Ejecutivo aseguró que existe suficiente stock y pidió calma a la ciudadanía ante las largas filas registradas en varias estaciones de servicio.

Petroecuador incrementa despacho de gasolina en Quito y Guayaquil

Petroecuador confirmó este miércoles que aumentó la asignación de combustibles en las terminales de Beaterio y Pascuales para garantizar el abastecimiento nacional.

El gerente de la estatal petrolera, Sebastián Maag, explicó que desde el lunes la terminal de Beaterio, en Quito, ha despachado 850.000 galones diarios de gasolina extra, superando los 2,5 millones de galones distribuidos durante la semana.

En Guayaquil, desde la terminal de Pascuales se entregaron más de 2,2 millones de galones de ecopaís entre el 10 y 12 de mayo.

Además, para este jueves se prevé despachar 840.000 galones de extra y 850.000 de ecopaís.

Gobierno asegura que existe suficiente combustible

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, aseguró que el abastecimiento está garantizado para todos los sectores productivos y de transporte del país.

Según Blum, solo el martes 12 de mayo se distribuyeron 342.000 galones de gasolina súper, pese a que la demanda habitual ronda los 100.000 galones diarios.

“Pedimos calma.

El Gobierno está actuando y estamos frenando cualquier intento de especulación”, afirmó el ministro, quien también indicó que provincias como Imbabura y Carchi mantienen operaciones normales en las estaciones de servicio.

Transporte de combustible podrá circular con salvoconducto

Ante las restricciones de movilidad por el toque de queda, el Gobierno recordó que las comercializadoras pueden solicitar salvoconductos para transportar combustible durante horarios restringidos.

La medida es coordinada entre la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y el Ministerio del Interior, con el objetivo de evitar retrasos en la cadena de abastecimiento.

Blum indicó que la ARCH ya autorizó salvoconductos para operadoras de descarga, permitiendo agilizar la distribución en terminales estratégicas del país.

Refinería de Esmeraldas retomará operaciones clave

Otro de los anuncios relevantes realizados por Petroecuador es el reinicio de la unidad FCC de la Refinería de Esmeraldas previsto para este viernes 15 de mayo.

Sebastián Maag explicó que la reactivación permitirá reducir aproximadamente 3.000 toneladas mensuales de importación de GLP y generará un ahorro superior a 1,7 millones de dólares al mes.

Además, se proyecta una producción diaria de 4.000 barriles de gas licuado de petróleo y 7.800 barriles de nafta de alto octano para la elaboración de gasolinas.

Petroecuador prevé que la Refinería de Esmeraldas opere a plena capacidad desde el próximo 2 de junio.

Crisis de combustible genera preocupación en Ecuador

Las extensas filas en estaciones de servicio de Quito y Guayaquil encendieron las alertas ciudadanas durante los últimos días, especialmente por rumores de desabastecimiento y posibles restricciones en la distribución.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que existe inventario suficiente y que las medidas implementadas buscan evitar especulación y garantizar la continuidad del suministro energético.

Crisis de combustible en Ecuador: últimas noticias

Refinería de Esmeraldas y su reactivación

Toque de queda en Ecuador y restricciones vigentes

Petroecuador: producción y abastecimiento nacional

Con información de – El Universo