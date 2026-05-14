ODIN Mining, filial de CMOC, fortalece diálogo comunitario y minería responsable en Expominas 2026

ODIN Mining del Ecuador participó en Expominas 2026 reafirmando su compromiso con una minería responsable basada en el diálogo, la transparencia y la construcción conjunta con las comunidades. Durante el evento, la compañía presentó los avances del Proyecto Los Cangrejos y fortaleció espacios de intercambio técnico, social y académico con representantes de la provincia de El Oro.

Proyecto Los Cangrejos fortalece relacionamiento territorial

Durante tres días de actividades en Expominas 2026, ODIN Mining del Ecuador desarrolló una agenda enfocada en sostenibilidad, gobernanza y participación comunitaria. Uno de los aspectos más destacados fue la presencia de una delegación de 15 representantes de la provincia de El Oro, integrada por líderes comunitarios, representantes de comités, sector salud, academia y medios de comunicación.

Los asistentes conocieron de cerca la visión y planificación del Proyecto Los Cangrejos, considerado uno de los proyectos estratégicos de minería en Ecuador impulsados por la filial de CMOC.

Además de participar en conferencias técnicas y mesas de diálogo, la delegación realizó actividades de formación junto a Women in Mining Ecuador (WIM) y recorridos culturales en Quito, fortaleciendo el intercambio de experiencias y el acercamiento entre comunidades y sector minero.

ODIN Mining destacó sostenibilidad, transparencia y gestión ambiental

En el panel “Minería sostenible y gobernanza: diálogo entre la gran industria, el Estado y la sociedad”, Francisco Ruiz, Jefe de Ambiente y Relaciones Comunitarias, destacó la importancia de integrar la gestión socioambiental desde las primeras etapas del proyecto.

Según explicó, el cuidado del agua, la prevención de impactos y el monitoreo social son pilares fundamentales para construir confianza en territorio y desarrollar una minería sostenible.

Por su parte, Alejandra Monroy, Coordinadora de Comunicación, participó en la mesa “Retos de la comunicación que tiene la industria minera”, donde señaló que uno de los principales desafíos del sector es generar credibilidad mediante una comunicación clara, técnica y transparente.

Mujeres y comunidades tuvieron protagonismo en Expominas 2026

En la jornada de cierre, ODIN Mining participó en el panel “Mujeres en minería: retos y oportunidades en la industria minera”. Durante este espacio, Susana Saavedra, Relacionadora Comunitaria, resaltó la importancia del diálogo, la cercanía y la educación para fortalecer la participación femenina y reducir brechas dentro del sector minero.

Asimismo, la compañía presentó la conferencia magistral “Estado actual del Proyecto Los Cangrejos”, liderada por Celia Xu, Subdirectora de ESG, junto a especialistas técnicos y ambientales de la empresa. En este espacio se expusieron los avances del proyecto, su planificación técnica y el enfoque integral con el que se desarrolla en coordinación con las comunidades.

Expominas se consolida como plataforma estratégica del sector

La participación de ODIN Mining del Ecuador en Expominas 2026 también incluyó la presencia de Marcelo Rivadeneira, representante legal de la compañía, durante la ceremonia oficial de apertura.

La empresa señaló que el objetivo del Proyecto Los Cangrejos es transformar los recursos minerales en oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades vecinas, la provincia de El Oro y el país, bajo estándares internacionales que priorizan el cuidado ambiental, las personas y la transparencia.

Con información de ODIN Mining