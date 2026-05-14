Gobierno de Ecuador asegura que hay «suficiente abastecimiento» de combustibles

Quito, 14 may (Sputnik).- El Gobierno de Ecuador ratificó el miércoles que existe «suficiente abastecimiento» de combustibles en el país, mientras continúan registrándose largas filas de vehículos en estaciones de servicio.

«(…) Hay suficiente abastecimiento de todos los productos para satisfacer a los ciudadanos. Les pedimos calma, tranquilidad. Hay gasolina, hay diésel, hay todos los productos para la ciudadanía», dijo el ministro de Energía y Ambiente, Juan Carlos Blum, en un video difundido en la red social X.

Blum precisó que las provincias de Carchi e Imbabura, en el norte del país, la situación se ha normalizado por completo, al igual que en Guayaquil, provincia de Guayas (suroeste), la segunda ciudad en importancia del país.

«El Gobierno nacional, a través de todas sus instituciones, garantiza el suministro normal de combustible en el país», afirmó.

El funcionario añadió que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos coordinó con el Ministerio del Interior la emisión de salvoconductos, en medio del toque de queda vigente en varias zonas del país, con el fin de garantizar la distribución de combustibles.

Por su parte, el gerente de la empresa estatal Petroecuador, Sebastián Maag, señaló en otro video difundido en la red social X que la Refinería de Esmeraldas retomará sus operaciones con la reactivación este jueves de una unidad clave, mientras el 2 de junio alcanzará el 100 por ciento de su capacidad operativa.

Desde el domingo y hasta este miércoles se registraban largas filas de vehículos en estaciones de servicio de la capital y otras ciudades, donde conductores denunciaron en redes sociales escasez de combustibles y racionamiento en las ventas, ante el ajuste de precios que rige desde el lunes.

Desde el 12 de mayo, y hasta el 11 de junio, la gasolina extra y la extra con etanol (Ecopaís) costarán 3,164 dólares por galón, lo que representa un aumento de 0,14 dólares respecto al precio anterior.

En tanto, la gasolina Súper subió a 4,81 dólares por galón, lo que representa un incremento de 0,24 dólares.

El Diésel Premium, por su parte, se comercializará a 3,103 dólares por galón, lo que representa un aumento de 0,141 dólares.

El Gobierno atribuyó esta situación a la especulación y advirtió sobre posibles sanciones, mientras la Refinería de Esmeraldas (noroeste) continúa operando con limitaciones tras varios incendios registrados en el último año.

Con información de AGENCIA SPUTNIK