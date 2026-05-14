EE.UU. niega asilo a José Serrano, pero frena su deportación a Ecuador

La justicia migratoria de Estados Unidos resolvió la situación legal del exministro del Interior del correísmo, José Serrano Salgado, quien permanece detenido en el centro migratorio de Krome, en Miami, desde agosto de 2025. Aunque la jueza Romy Lerner negó el asilo solicitado por Serrano, le concedió una protección temporal bajo la Convención contra la Tortura (CAT), bloqueando por ahora cualquier deportación hacia Ecuador.

¿Qué decidió la jueza de inmigración de EE.UU.?

El 13 de mayo de 2026, la jueza de inmigración Romy Lerner resolvió conceder a José Serrano una “acción aplazada” o protección temporal bajo la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés). Esta figura jurídica se aplica cuando una persona no logra obtener asilo político ni otra protección migratoria amplia, pero sí demuestra que existe riesgo de sufrir tortura o tratos graves en caso de ser deportada a su país de origen.

La decisión implica que Serrano no será deportado a Ecuador mientras la medida permanezca vigente. Sin embargo, esta protección no le otorga residencia permanente ni un estatus migratorio definitivo en Estados Unidos.

José Serrano sigue detenido en Miami

El exministro del Interior y exasambleísta ecuatoriano permanece recluido en el centro de detención migratoria de Krome, en Miami, desde el 7 de agosto de 2025. Serrano enfrenta procesos judiciales en Ecuador relacionados con el caso por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La resolución migratoria se produce en medio de un contexto político y judicial de alta sensibilidad para varios exfuncionarios vinculados al correísmo y a investigaciones de alto impacto en Ecuador.

¿Qué significa una protección bajo la Convención contra la Tortura?

La acción aplazada concedida por la justicia estadounidense representa una forma de protección humanitaria considerada “de última instancia”. Bajo este mecanismo, el beneficiario puede evitar temporalmente la deportación y solicitar autorización de trabajo, aunque continúa bajo supervisión migratoria.

Especialistas en derecho migratorio señalan que este tipo de decisiones no equivalen a una absolución judicial ni a la entrega de asilo político, sino a una suspensión temporal de deportación basada en criterios humanitarios y de protección internacional.

José Serrano fue una de las principales figuras políticas del correísmo y ocupó cargos estratégicos durante el gobierno de Rafael Correa, entre ellos el Ministerio del Interior y la Presidencia de la Asamblea Nacional. También se mantuvo cercano al gobierno de L Moreno, en los últimos años ha enfrentado cuestionamientos políticos y judiciales vinculados a distintos procesos investigativos en Ecuador.

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