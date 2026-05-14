Mundial 2026: Ecuador define su camino mientras las selecciones ajustan sus últimas piezas

A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las 48 selecciones clasificadas ultiman convocatorias, amistosos y ajustes técnicos para llegar en óptimas condiciones al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En medio de la expectativa global, la Selección de fútbol de Ecuador ya conoce a sus rivales y observa cómo varios futbolistas ecuatorianos toman protagonismo en ligas internacionales.

Ecuador enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Curazao

La Tricolor integrará el Grupo E junto a:

Selección de fútbol de Alemania

Selección de fútbol de Costa de Marfil

Selección de fútbol de Curazao

El debut ecuatoriano en la Copa del Mundo genera gran expectativa debido al crecimiento de una generación joven que mezcla futbolistas consolidados en Europa y talentos emergentes.

Aunque varias selecciones ya preparan listas preliminares, Ecuador mantendrá reserva sobre su nómina provisional hasta el cierre oficial establecido por la FIFA.

Kendry Páez y otros ecuatorianos buscan protagonismo en Argentina

Mientras se acerca el Mundial, varios jugadores ecuatorianos viven momentos decisivos en sus clubes.

Kendry Páez disputará los cuartos de final del Torneo Apertura argentino con River Plate, uno de los equipos más populares del continente.

También destacan Hernán Galíndez y Jordy Caicedo con Huracán.La posibilidad de una final con presencia ecuatoriana en ambos clubes aumenta el interés de los aficionados tricolores a pocas semanas del Mundial.

Curazao cambia de entrenador antes del Mundial

Uno de los movimientos más llamativos del Grupo E ocurrió en Curazao.

La federación caribeña confirmó el regreso del veterano técnico neerlandés Dick Advocaat, de 78 años, tras la salida de Fred Rutten en medio de conflictos internos.

Advocaat buscará reorganizar rápidamente al equipo antes del inicio del torneo y convertir a Curazao en una de las sorpresas del Mundial.

El Mundial 2026 marcará una nueva era del fútbol

La Copa del Mundo de 2026 será histórica porque reunirá por primera vez a 48 selecciones y tendrá un total de 104 partidos.

El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio en:

Estados Unidos

México

Canadá

La ampliación del formato aumentó la expectativa global y abrió espacio para nuevas selecciones y figuras emergentes.

Ecuador llega con una generación ilusionante

La selección dirigida por Sebastián Beccacece apunta a consolidarse como una de las revelaciones sudamericanas del torneo.

Jugadores como Willian Pacho, Piero Hincapié y Kendry Páez representan el recambio generacional de una selección que sueña con superar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo.

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Con información de – El Universo