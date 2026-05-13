Nuevo giro en torno a escandalosas fiestas con prostitutas y ‘gas de la risa’ que sacudieron al fútbol italiano

Las nuevas revelaciones apuntan a una figura destacada de la Serie A que actuaba como organizador, en medio de la investigación sobre una red de encuentros privados vinculados a prostitutas, hoteles de lujo y consumo de óxido nitroso.

El futbolista francés Theo Hernández, actual jugador del club saudita Al Hilal SFC, fue señalado como supuesto organizador de varias fiestas privadas con prostitutas para figuras de la Serie A italiana, según nuevas revelaciones difundidas en Italia sobre el escándalo que desde hace semanas sacude al fútbol del país.

La acusación fue divulgada este lunes por el expaparazzi italiano Fabrizio Corona, quien difundió un video exclusivo para sus suscriptores en el que asegura que el lateral, que jugó en el AC Milan hasta el año pasado, tenía un papel central en la coordinación de esos encuentros privados, reportó el sitio El Regate.

Según el relato difundido por Corona y replicado por medios europeos, Theo Hernández no solo participaba de las fiestas, sino que además habría organizado la logística de varios de esos eventos. Incluso afirmó que el futbolista habría comprado una furgoneta para facilitar los traslados vinculados a las reuniones.

70 figuras mencionadas

Entre los jugadores que, según esas versiones, habrían asistido a las fiestas aparecen Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz, Samu Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic y Rafael Leao. Hasta el momento, ninguno de ellos fue acusado formalmente por la Justicia italiana.

Uno de los aspectos más polémicos del caso es el supuesto consumo de óxido nitroso, conocido popularmente como ‘gas de la risa’. De acuerdo con las acusaciones, algunos futbolistas inhalaban la sustancia mediante globos durante las fiestas privadas posteriores a los partidos.

El escándalo se conoció semanas atrás, cuando medios italianos revelaron una investigación de la Fiscalía de Milán sobre una presunta red que ofrecía fiestas «todo incluido» para futbolistas y celebridades, con prostitutas, hoteles de lujo y drogas recreativas. Cuatro organizadores quedaron bajo arresto domiciliario.

Según la prensa italiana, alrededor de 70 futbolistas aparecieron mencionados como presuntos clientes de esos encuentros privados, aunque ninguno figura imputado en la causa. Las autoridades investigan posibles delitos relacionados con prostitución, lavado de dinero y narcotráfico.

Con información de – RT