Nueve prefectos no podrán reelegirse en 2027: así se reconfigura el poder provincial en Ecuador

El mapa político de las provincias en Ecuador se prepara para un cambio significativo. Nueve de los 23 prefectos del país no podrán buscar la reelección en los comicios seccionales de 2027, tras haber cumplido dos periodos consecutivos desde 2019.

Este escenario abre una etapa de renovación en los gobiernos provinciales, en medio de nuevas reglas sobre el uso del presupuesto público y una creciente reconfiguración de fuerzas políticas.

¿Por qué nueve prefectos no podrán reelegirse?

De acuerdo con la normativa vigente, los prefectos pueden ser reelectos solo por una vez de forma consecutiva o no consecutiva, según el artículo 114 de la Constitución del Ecuador.

En este caso, las autoridades que fueron electas en 2019 y reelectas en 2023 han completado el límite permitido, por lo que no podrán postularse nuevamente al mismo cargo en las elecciones seccionales de 2027.

El marco legal se complementa con el Código de la Democracia de Ecuador, que regula la inscripción de candidaturas y los requisitos para la reelección.

Lista de prefectos que no podrán reelegirse

Entre las autoridades que deberán dejar sus cargos se encuentran:

Paola Pabón (Pichincha)

Leonardo Orlando

Johnny Terán

Manuel Caizabanda

Roberta Zambrano

Clemente Bravo

José Daniel Villao

Johana Núñez

Magali Orellana

Todos ellos fueron electos en 2019 y reelectos en 2023, completando así los dos periodos consecutivos permitidos por la ley.

Paola Pabón confirma que no buscará reelección

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, confirmó que no participará en las próximas elecciones seccionales, aunque no se alejará de la vida política.

“Hoy mi prioridad es cerrar de la mejor manera este mandato… No está en mis planes participar en estas elecciones seccionales”, señaló.

Pabón también cuestionó el contexto electoral, al que calificó como “complejo” y marcado por tensiones políticas. Sin embargo, reafirmó su compromiso con el servicio público.

Durante su gestión destacó programas sociales, obras viales y proyectos de desarrollo productivo en la provincia.

Algunos prefectos ya preparan su siguiente paso político

Varios de los prefectos que no podrán reelegirse ya analizan nuevas candidaturas en otros niveles de gobierno.

Entre las posibles aspiraciones se menciona a Roberta Zambrano, quien podría postular a la Alcaldía de Esmeraldas, y a Clemente Bravo, que sería opción para la Alcaldía de Machala.Mientras tanto, Johnny Terán no buscaría ninguna otra candidatura, según fuentes políticas.

Este reacomodo anticipa una fuerte disputa electoral en 2027.

Qué funciones cumplen los prefectos en Ecuador

Los prefectos son las máximas autoridades de los gobiernos provinciales y tienen competencias clave en el desarrollo territorial.

Entre sus principales funciones están:

Planificación del desarrollo provincial

Mantenimiento de la red vial rural

Gestión ambiental

Impulso productivo y agrícola

Administración de sistemas de riego

Ejecución presupuestaria provincial

Su rol es determinante en la conectividad y desarrollo de zonas rurales del país.

Nuevo marco fiscal para los gobiernos provinciales

A la renovación política se suma un cambio estructural en la gestión del presupuesto.

La reciente Ley de Sostenibilidad y Eficiencia de los GAD (70/30) establece que las prefecturas deberán destinar progresivamente más recursos a inversión:

65 % en 2026

68 % en 2027

70 % en 2028

El objetivo es reducir el gasto administrativo y priorizar obras públicas y servicios básicos.

El incumplimiento podría generar sanciones, incluida la reducción de transferencias estatales.

Renovación política en provincias clave

La salida de nueve prefectos abre un escenario de reconfiguración política en varias provincias del país.

Los movimientos políticos deberán definir nuevos liderazgos en territorios estratégicos, mientras se ajustan a un marco fiscal más exigente que condicionará la gestión de los futuros gobiernos provinciales.

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Con información de – El Universo