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May 14, 2026

China y los Estados árabes comparten amplias perspectivas para avanzar en la cooperación

  • mayo 13, 2026
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EL CAIRO, China y los Estados árabes comparten amplias perspectivas para avanzar en la práctica de cooperación en diversos ámbitos, señaló un informe de un think tank de Xinhua publicado aquí hoy miércoles.

Titulado «Logros, oportunidades y perspectivas de la cooperación China-Estados Árabes en la nueva era» y publicado por el Instituto Xinhua, un think tank afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua, el informe señala que, en respuesta a la transición energética global, China y los Estados árabes se están alineando con esta tendencia, posicionando la cooperación en nuevas energías como un nuevo motor de crecimiento y formando gradualmente un patrón caracterizado por el desarrollo coordinado de la energía tradicional y renovable, así como por el impulso mutuo a través de la tecnología y los proyectos.

Mientras mantienen un alto nivel de cooperación en el comercio tradicional de petróleo y gas, ambas partes han acelerado de forma significativa la colaboración en áreas como el hidrógeno y la energía solar, indica el informe.

China también apoya a sus empresas energéticas e instituciones financieras para participar en proyectos de energía renovable en países árabes con una capacidad total instalada superior a los tres millones de kilovatios, añade el texto.

Según el informe, ambas partes también consideran que existe un fuerte impulso en la cooperación en ámbitos como el desarrollo de la capacidad industrial, la innovación científico-tecnológica, la educación y el turismo.

Con información de – Xinhua

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