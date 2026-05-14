‘Aún es capaz de brillar’: prensa internacional destaca el gran nivel de Enner Valencia rumbo al Mundial 2026

A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la prensa internacional destaca el presente del delantero ecuatoriano Enner Valencia, quien atraviesa un nuevo pico de rendimiento en el fútbol mexicano y se perfila como una pieza clave de la Selección de fútbol de Ecuador para la próxima Copa del Mundo.

Enner Valencia recupera protagonismo en el fútbol mexicano

El atacante ecuatoriano vive un momento destacado con Pachuca, donde ha mostrado una versión más decisiva en el tramo final de la temporada.

En sus últimos partidos ha marcado goles clave que han permitido a su equipo avanzar en instancias decisivas del torneo Clausura, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del campeonato.

Medios internacionales señalan que su rendimiento lo mantiene vigente a sus 36 años y lo posiciona como un atacante determinante en la recta final de su carrera.

Figura clave en el camino de Ecuador al Mundial 2026

El buen momento de Valencia también se traslada a la selección ecuatoriana dirigida por Sebastián Beccacece.

El delantero ya fue protagonista en el Mundial de Qatar 2022, donde anotó tres goles, y anteriormente también brilló en Brasil 2014 con otra destacada participación.

Su experiencia lo convierte en el principal referente ofensivo de la Tri en la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Goles, liderazgo y experiencia en la recta final

En la actual temporada, Valencia ha mostrado una alta efectividad frente al arco rival, incluyendo anotaciones decisivas en fases clave del torneo mexicano.

Su capacidad para aparecer en momentos determinantes lo mantiene como titular indiscutible en su club, por delante de otros delanteros de experiencia como Salomón Rondón.

Además, su liderazgo dentro del vestuario es considerado fundamental tanto en Pachuca como en la selección nacional.

El regreso de un delantero que aún marca diferencia

En la última fecha FIFA, Valencia volvió a ser determinante al marcar en el empate 1-1 frente a Selección de fútbol de Países Bajos, reafirmando su importancia en el esquema ofensivo ecuatoriano.

Analistas internacionales destacan que, pese a su edad, el atacante sigue siendo competitivo gracias a su condición física, experiencia y capacidad de definición.

Ecuador confía en su goleador histórico

Con el Mundial cada vez más cerca, Ecuador deposita gran parte de sus esperanzas en su máximo referente ofensivo.

Valencia lidera una generación que combina juventud y experiencia, con la ilusión de superar las mejores actuaciones históricas del país en Copas del Mundo.

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Con información de – El Universo