Juez niega prisión preventiva contra Aquiles Alvarez y otros procesados en caso Goleada

La audiencia de reformulación de cargos dentro del caso Goleada concluyó la noche de este miércoles 13 de mayo con la decisión de un juez de la Unidad Anticorrupción de negar la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos y otros procesados.

La Fiscalía reformuló el caso y ahora la investigación se centra en un presunto delito de lavado de activos vinculado a la comercialización ilegal de crudo.

Fiscalía reformula cargos en el caso Goleada

La diligencia judicial se instaló desde la mañana y se extendió durante varias horas, con pausas en distintos momentos del día.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso nuevos elementos y solicitó que el proceso deje de investigarse como presunta delincuencia organizada para pasar a la figura penal de lavado de activos.

Según la teoría fiscal, las actividades investigadas estarían relacionadas con operaciones presuntamente irregulares en la comercialización de combustible y crudo.

Actualmente, doce personas forman parte del proceso judicial.

El juez de la causa resolvió mantener las medidas cautelares ya existentes para los procesados y descartó el pedido de prisión preventiva.

Defensa de Aquiles Alvarez reaccionó a la decisión

El abogado defensor, Ramiro García, confirmó que el juez negó la prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil y el resto de implicados.

La Fiscalía también informó que las medidas cautelares vigentes fueron ratificadas mientras continúe la instrucción fiscal.

El caso Goleada se ha convertido en uno de los procesos de mayor impacto político y judicial en Ecuador, debido a la vinculación de familiares cercanos del alcalde y a las investigaciones sobre presuntas operaciones irregulares en el sector petrolero.

Vinculación de familiares del alcalde se definirá este jueves

Durante la audiencia, el juez aceptó la vinculación a la instrucción fiscal de Fiorella Icaza, esposa del alcalde; además de la madre de Alvarez y otras tres personas.

No obstante, hasta el cierre de la diligencia no se concretó formalmente esa vinculación.

De acuerdo con el abogado Ramiro García, la audiencia correspondiente se desarrollaría este jueves 14 de mayo.

Caso Goleada: un proceso que escala en la justicia ecuatoriana

La reformulación del caso representa un giro clave en la investigación.

Mientras inicialmente el expediente apuntaba a una presunta estructura de delincuencia organizada, ahora la Fiscalía busca demostrar posibles operaciones de lavado de activos relacionadas con la comercialización ilegal de hidrocarburos.

El desarrollo de este proceso judicial mantiene alta atención política y ciudadana, especialmente por la participación de autoridades locales y familiares cercanos del alcalde de Guayaquil.

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Con información de – El Universo