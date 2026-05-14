Fútbol/Mundial.- Un tren con imágenes de la selección española recorrerá la Línea 4 de Metro durante el torneo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) –

La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles un tren especial de Metro vinilado con imágenes de la selección española masculina de fútbol y que circulará en la Línea 4 del suburbano durante la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

El convoy está totalmente vinilado en rojo, el color más identificativo del combinado nacional, e ilustrado con imágenes de algunos de los jugadores más representativos del equipo y de su entrenador, Luis de la Fuente.

El consejero de consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, inaugura un tren de Metro vinilado en celebración de la Selección de Fútbol junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán y Aitor Karanka- COMUNIDAD DE MADRID

El consejero autonómico de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha inaugurado este tren junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el director técnico de la propia selección española masculina, Aitor Karanka.

«A través de los valores del deporte y especialmente de este campeonato, vamos a tener la oportunidad de unir a los españoles bajo la bandera de la Selección y luchar por unos colores que son fundamentales», ha subrayado el consejero madrileño.

Asimismo, ha reiterado la colaboración del Gobierno autonómico con la RFEF, algo que le parece «fundamental», y ha subrayado que el eslogan de la cita deportiva, ‘¡Vamos España!’, «significa mucho más de lo que estamos haciendo y viviendo en el día a día».

Ideada por la RFEF, esta iniciativa busca «acercar el ambiente mundialista a millones de viajeros» y «reforzar el apoyo institucional del Gobierno regional a la Selección» durante los días del Mundial.

Además de esta iniciativa, la Comunidad facilitará la conexión de los aficionados con la Plaza de Colón, donde está prevista la instalación de una ‘fan zone’ para seguir los partidos del campeonato.

La compañía metropolitana también ha lanzado la colección especial ‘Metro FC’, una línea de camisetas inspirada en cinco selecciones campeonas del mundo que «establece un paralelismo entre el fútbol y las líneas de la red de transporte público madrileña».

Esta colección incluye diseños inspirados en la Argentina de Diego Armando Maradona (1986) vinculada a la Línea 1; el Brasil de Romário (1994), asociado a la Línea 3; la Alemania de Lothar Matthäus (1990), representada en la Línea 5 con un modelo de manga larga, y la Francia de Zinedine Zidane (1998), identificada con la Línea 10.

Por su parte, la selección española ocupará un lugar destacado dentro en esta propuesta con una camiseta inspirada en los colores de la Línea 2. Todas las prendas tendrán un precio de 54,95 euros y estarán disponibles a partir del 14 de mayo tanto en la tienda ‘online’ como en los establecimientos del suburbano ubicados en Ópera, Sol y Plaza de Castilla.

Con información de EUROPA PRESS