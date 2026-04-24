Mercado hotelero de China mantiene sólida expansión en 2025

BEIJING, El mercado de las cadenas hoteleras de China mantuvo una sólida expansión en 2025, con un aumento del número de habitaciones de 760.000 unidades, lo que representa un incremento interanual del 10,74 por ciento, según un informe del sector publicado el miércoles por la Asociación de Hostelería de China.

A finales de 2025 el país contaba con aproximadamente 106.300 hoteles de cadena, que ofrecían un total de 7,83 millones de habitaciones, de acuerdo con la asociación.

Durante el mismo período, la cantidad total de habitaciones en funcionamiento en los 50 principales grupos hoteleros aumentó en aproximadamente 550.000, cifra que supone un ascenso del 10,23 por ciento con respecto al año anterior, mientras que las marcas hoteleras de gama media registraron un aumento de su oferta de habitaciones del 10,91 por ciento.

Los resultados ponen de relieve un cambio generalizado en el sector, que está pasando de una expansión centrada en el volumen a una mejora de la calidad y la eficiencia, bajo el impulso de la creciente demanda de experiencias de mayor calidad por parte de los clientes.

Según señala el informe, la diferenciación de marcas y la segmentación del mercado son cada vez más marcadas.

La digitalización y la inteligencia artificial han pasado de ser herramientas auxiliares a convertirse en factores clave, que ahora están profundamente integrados en las operaciones, la prestación de servicios y el marketing, transformando la eficiencia y la experiencia de los consumidores.

Con información de Xinhua