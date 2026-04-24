El Niño, un jugador que puede aguar el próximo Mundial de fútbol

Montevideo (Mesa Américas), 23 abr (Sputnik).- A pesar de que aún restan 50 días para el comienzo del Mundial de fútbol de la FIFA, ya se puede prever que «El Niño» será un jugador más que influyente durante los partidos del torneo.

No, no hablamos del español Fernando «el Niño» Torres, ni de los pibes, el colombiano Carlos Valderrama, ya retirado de la actividad, y «el 10», Diego Armando Maradona, fallecido en 2020.

El próximo Mundial de fútbol -que comienza el 11 de junio- podría enfrentar riesgos climáticos significativos debido al fenómeno climático de El Niño, que traerá altas temperaturas y posibles lluvias intensas en varias sedes.

Así lo prevé en un informe el Instituto Interamericano para la Reducción de Riesgos de Desastres (IIARRD), que recomienda a los espectadores mantenerse hidratados, elegir horarios frescos y estar atentos a las condiciones climáticas.

También que se preparen para interrupciones en la logística de transporte y posibles cambios en los horarios de los partidos, en lo que será la Copa del Mundo más extensa en términos geográficos, por ser la primera organizada por tres países.

OLAS DE CALOR

El verano boreal podría traer algunas sorpresas para México y la costa oeste de EEUU y Canadá.

«Estamos entrando en el fenómeno de El Niño 2026 que se anuncia como un evento climático que va a traer mayor temperatura y también la probabilidad de mayores precipitaciones», afirma a la Agencia Sputnik la presidenta del IIARRD, Virginia Laino, y advierte: «el verano del hemisferio norte, cuando va ser el Mundial, puede llegar a ser uno de los de los veranos más calurosos del siglo».

La experta en Gestión de Riesgos y Emergencias explica que Monterrey y Guadalajara -en México- y Los Ángeles -en EEUU-, «se podrían enfrentar a picos de calor extremo», que afectarían principalmente a los jugadores, lo que dotaría de sentido a las recientemente cuestionadas «pausas de hidratación» que cortan el juego en forma abrupta para el descanso de los protagonistas…y crear nuevas pausas comerciales.

Los Ángeles, en la costa oeste de EEUU, está entre las sedes con mayor cantidad de partidos, con ocho, en cotejos de fase de grupos, dieciseisavos y cuartos de final.

El local, Paraguay, Bélgica, Irán, Nueva Zelanda, Turquía y Suiza serán las sudadas selecciones que se presentarán en el estadio SoFi Stadium de Inglewood, techado, pero sin aire acondicionado.

Del resto de las sedes de la costa Oeste, sólo el estadio BC de Vancouver, en Canadá, cuenta con techo retráctil, mientras que San Francisco y Seattle presentan condiciones similares a la de Los Ángeles.

Las sedes mexicanas de Monterrey y Guadalajara presentarán estadios renovados, pero que tampoco cuentan con aire acondicionado.

«Si vas a ir al Mundial a ver alguno de los partidos, asegúrate de tener hidratación permanente, asegúrate de priorizar, más allá del equipo al que sigas, partidos en horarios más frescos, o ubícate en zonas donde vaya a dar la sombra durante el partido», recomienda Laino.

AGUACEROS

Los aguaceros que ya fueron un convidado de piedra en el Mundial de Clubes que se jugó en EEUU en junio del año pasado, podrían volver a hacer de las suyas, sobre todo, en la costa este, donde podrían surgir adelantos de la temporada de huracanes, en forma de tormentas eléctricas.

Cabe recordar que en EEUU si un organizador ignora una tormenta eléctrica y alguien sale herido, se enfrenta a demandas millonarias por negligencia, ya que existen protocolos estándar que se consideran el «deber de cuidado», lo cuál convierte a las suspensiones de eventos en una «ley de facto», que se activa ante el primer refusilo.

La Asociación de Entrenadores Atléticos (NATA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) implementan dos protocolos, la regla de las 8 millas -rango de medida para suspender encuentros en caso de que caiga allí un rayo- y la denominada 30/30, que mide el tiempo entre el relámpago y el trueno y obliga a buscar refugio si la frecuencia es de 30 segundos, o menos.

«Hay que estar atentos a las novedades con los lugares donde se puede transitar o no, y algún impacto sobre los horarios de inicio de los juegos o si se suspenden», advierte Laino.

Boston, Nueva York, Filadelfia, Atlanta y Miami -en la costa este- y Houston -en el sur de EEUU- son las sedes más «húmedas» en los pronósticos.

Haití, Inglaterra, Brasil, Marruecos, Francia, Ecuador, España, Colombia, Portugal, Alemania, y Países Bajos son algunos de los países que deberán llevar capa.

El próximo Mundial de Fútbol de la FIFA puede ser, tal vez, el golpe de efecto necesario para que el presidente de EEUU, Donald Trump, deje de negar el cambio climático.

Así será si se cumplen algunos de los pronósticos que resultan del análisis climático histórico en las regiones que albergarán el torneo, y a los augurios de la Administración estadounidense de Atmósfera y Océano (NOAA), el Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), y el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI).

Para prevenir contratiempos el IIARRD pone a disposición su Monitor Climático de Destinos, una herramienta interactiva que permite conocer, en tiempo real, los riesgos climáticos de cualquier punto turístico, y que se puede visitar en alertatemprana.online/monitordedestinos.

Con información de AGENCIA SPUTNIK