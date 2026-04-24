Asalto armado en restaurante del norte de Quito en plena hora de almuerzo genera alarma ciudadana

Un violento asalto a mano armada ocurrido la tarde del martes 22 de abril en un restaurante del norte de Quito, en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y Portugal, encendió nuevamente las alertas sobre la seguridad en la capital.

El hecho, registrado alrededor de las 14:14 y captado en video, muestra cómo dos delincuentes despojaron de sus pertenencias a los comensales en menos de un minuto.

Asalto relámpago en pleno horario laboral

El restaurante se encontraba lleno cuando dos sujetos ingresaron armados y comenzaron a recorrer mesa por mesa.

Los clientes, sorprendidos, levantaron las manos y colocaron sus pertenencias —celulares, relojes y objetos de valor— sobre las mesas.

El local, que cuenta con una planta baja y un segundo nivel al que se accede por gradas, no ofreció posibilidad de escape.

Los antisociales actuaron con rapidez y precisión, sin generar disparos, pero bajo constante amenaza con armas de fuego.

Videos evidencian el nivel de intimidación

Clips difundidos en redes sociales muestran la tensión del momento.

En las imágenes se observa a los comensales detener sus actividades, algunos incluso con alimentos en la boca, mientras obedecen las órdenes de los delincuentes.

Un detalle que ha llamado la atención es el de un cliente que, en medio del asalto, sostuvo a su perro en brazos, evidenciando el nivel de vulnerabilidad y miedo que se vivió en el lugar.

Delincuentes evitaron la caja registradora

A pesar de la presencia del encargado del restaurante, quien quedó inmóvil frente a la computadora según captó una cámara interna, los asaltantes no intentaron acceder a la caja registradora.

Su objetivo fue claro: sustraer exclusivamente los objetos personales de los clientes. Tras completar el robo, abandonaron el lugar rápidamente.

Reacción de las víctimas tras el asalto

Una vez que los delincuentes se retiraron, la escena mostró una mezcla de desconcierto y aparente normalidad.

Algunos clientes se levantaron para verificar el estado de sus acompañantes, mientras otros continuaron comiendo.

El video que circula en redes concluye poco después, sin mostrar intervención inmediata de autoridades.

Investigación policial en curso

La Policía Nacional ha confirmado que recibió información sobre el caso.

Sin embargo, hasta el momento no se han tomado versiones oficiales de los propietarios del establecimiento ni de las víctimas.

Se espera que en las próximas horas se levanten testimonios y se analicen las grabaciones para identificar a los responsables.

Crece la preocupación por la seguridad en Quito

Este hecho ocurre en una de las zonas consideradas tradicionalmente seguras de la capital.

Meses atrás, el ministro del Interior, John Reimberg, junto con autoridades policiales, recorrió el sector para implementar medidas preventivas, como la instalación de señalética para denuncias ciudadanas.

Sin embargo, el reciente asalto evidencia un repunte de la delincuencia en sectores estratégicos de Quito, generando preocupación entre residentes y visitantes.

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Con información de El Universo