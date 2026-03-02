Urgente!

China trabajará con la comunidad internacional para promover la paz en Oriente Medio 
EE.UU. actualiza el número de sus bajas en los ataques de represalia de Irán
Desde el 3 de marzo se puede volver a comer cangrejos
Milei anuncia 90 reformas para «rediseñar" Argentina
March 2, 2026

  marzo 2, 2026
  • 2 Min Read

4 militares estadounidenses han fallecido hasta la fecha.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes que cuatro militares estadounidenses han muerto en acción tras los recientes ataques de Irán en respuesta a las operaciones militares de EE.UU. e Israel contra el país persa.

Captura de pantallaX @CENTCOM

El cuarto integrante de las Fuerzas Armadas, que había resultado gravemente herido durante los ataques iniciales, falleció posteriormente.

El CENTCOM indicó que las operaciones de combate continúan y que los esfuerzos de respuesta siguen en marcha. Asimismo, precisó que las identidades de los fallecidos se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de que se notifique a sus familiares directos.

  • Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» del Gobierno del país persa.
  • Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos otros cuatro altos cargos militares de la nación.
  • En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Confirmado.net – RT

