Desde el 3 de marzo se puede volver a comer cangrejos
March 2, 2026

Desde el 3 de marzo se puede volver a comer cangrejos

  • marzo 2, 2026
  • 0
  • 59
  • 2 Min Read

Desde el pasado 1 de febrero hasta la fecha, los capturadores y comerciantes del crustáceo han buscado otros opciones para ofrecer al público. 

Este lunes, 2 de marzo, se cumple el último día del primer periodo de veda del año para los cangrejos rojo y azul en todo el territorio ecuatoriano.

Foto: Francisco Verni

El cangrejo rojo y el cangrejo azul son especies de crecimiento lento y con distribución limitada a zonas de manglar. El objetivo de la veda es “proteger su reproducción, garantizar poblaciones saludables y asegurar la sostenibilidad del recurso a largo plazo para beneficio de las comunidades costeras”.

Desde el pasado 1 de febrero hasta la fecha, los capturadores y comerciantes del apetecible crustáceo han buscado otros opciones para ofrecer al público, como la jaiba u otros mariscos. También hay quienes han aprovechado este lapso para tomar unos días de descanso.

De igual manera, los restaurantes que suelen ofrecer platillos a base del crustáceo no han podido realizarlos.

Con la culminación de la veda obligatoria, los comerciantes y los restaurantes que ofrecen el crustáceo se alistan para retomar su oferta desde este martes, 3 de marzo. (I)

Confirmado.net – El Universo

