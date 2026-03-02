Urgente!

March 2, 2026

China trabajará con la comunidad internacional para promover la paz en Oriente Medio 

  • marzo 2, 2026
  • 0
  • 281
  • 2 Min Read

BEIJING, China está lista para trabajar con la comunidad internacional con el fin de hacer esfuerzos activos para fomentar la paz y prevenir la guerra, así como para resolver el conflicto a través del diálogo y la negociación, y salvar la paz y la estabilidad en el Oriente Medio y el mundo, afirmó hoy lunes una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

China, a través de su vocera Mao Ning, afirmó que buscará esfuerzos activos con la comunidad internacional para prevenir conflictos, promover el diálogo y mantener la paz y estabilidad en Oriente Medio tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Foto: Internet-Xinhua

Al responder a una consulta sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en una rueda de prensa regular, la vocera de la cancillería, Mao Ning, destacó que China está profundamente preocupada por la situación actual y se opone firmemente al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, lo que viola la soberanía y seguridad de otros países.

La tarea más urgente consiste en detener inmediatamente las operaciones militares y prevenir la escalada y la propagación de los conflictos, puntualizó Mao.

Confirmado.net – Xinhua

