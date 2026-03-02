China trabajará con la comunidad internacional para promover la paz en Oriente Medio 

BEIJING, China está lista para trabajar con la comunidad internacional con el fin de hacer esfuerzos activos para fomentar la paz y prevenir la guerra, así como para resolver el conflicto a través del diálogo y la negociación, y salvar la paz y la estabilidad en el Oriente Medio y el mundo, afirmó hoy lunes una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

China, a través de su vocera Mao Ning, afirmó que buscará esfuerzos activos con la comunidad internacional para prevenir conflictos, promover el diálogo y mantener la paz y estabilidad en Oriente Medio tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Foto: Internet-Xinhua

Al responder a una consulta sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en una rueda de prensa regular, la vocera de la cancillería, Mao Ning, destacó que China está profundamente preocupada por la situación actual y se opone firmemente al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, lo que viola la soberanía y seguridad de otros países.

La tarea más urgente consiste en detener inmediatamente las operaciones militares y prevenir la escalada y la propagación de los conflictos, puntualizó Mao.

