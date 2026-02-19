Despliegue masivo: Trump envía el mayor portaviones del mundo a Oriente Medio

La Casa Blanca refuerza su poder militar en la región mientras mantiene sobre la mesa la opción de ataques a gran escala si fracasan las negociaciones nucleares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el envío a Oriente Medio del USS Gerald R. Ford, el mayor y más avanzado portaviones del mundo, acompañado de su grupo de combate y de más de medio centenar de cazas, incluidos F‑22 y F‑35, informa The New York Post.

El portaviones USS Gerald R. FordEspecialista en Comunicación Masiva de 2.ª Clase Ridge Leoni / AP

El buque, de propulsión nuclear, zarpó el martes por el Atlántico rumbo al estrecho de Gibraltar y se unirá al grupo de combate del USS Abraham Lincoln como demostración de fuerza en plena negociación con Irán.

El grupo del USS Gerald R. Ford, escoltado por los destructores USS Bainbridge, USS Mahan y USS Winston Churchill, se suma a otros cuatro destructores desplegados en el mar Arábigo, tres en el estrecho de Ormuz, uno en el mar Rojo y dos buques de combate en el golfo Pérsico.

De acuerdo con Axios, Washington ha trasladado también más de 50 aviones de combate —entre ellos F‑16, F‑22 y F‑35 con capacidad furtiva— a bases de la región, lo que permitiría ejecutar bombardeos en profundidad sobre territorio iraní y dar cobertura defensiva a tropas y aliados estadounidenses.

El nuevo despliegue se produce mientras Teherán advierte que responderá con ataques de represalia contra fuerzas y socios de Estados Unidos si se lanza una ofensiva, y después de que Irán cerrara esta semana el estrecho de Ormuz para realizar maniobras con fuego real.

Confirmado.net – RT