UNICEF y Salud refuerzan vacunación infantil en frontera sur

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) ejecutan acciones preventivas en la frontera sur y una campaña nacional para fortalecer la vacunación infantil en Ecuador, ante el riesgo regional de enfermedades como el sarampión.

Vacunación en la frontera sur ante alerta regional

Tras la confirmación de un caso de sarampión en Perú, UNICEF brinda apoyo técnico al MSP para prevenir contagios en la frontera sur del país. Aunque Ecuador no registra casos confirmados, el sarampión es altamente contagioso y la prevención oportuna resulta clave.

Entre las acciones implementadas se incluyen:

Apoyo técnico en la planificación, ejecución y seguimiento de jornadas de vacunación.

Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria para identificar a niñas y niños con esquemas incompletos.

Difusión de información clara y confiable dirigida a madres, padres y cuidadores.

Acompañamiento a servicios de salud en territorios priorizados.

“La vacunación es una de las intervenciones más eficaces para proteger la salud y la vida de niñas y niños”, señaló Arturo Romboli, representante de UNICEF en Ecuador.

Capacitación en la Amazonía para identificar zonas de riesgo

En la región amazónica, UNICEF apoyó la capacitación de 160 profesionales de salud del MSP en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza.

El objetivo es fortalecer la capacidad técnica para identificar zonas de alto riesgo de enfermedades prevenibles y planificar estrategias que aseguren la vacunación infantil. Además, se prevé intervenir en 114 comunidades para alcanzar a niñas y niños que aún no han sido inmunizados.

Manual de Vacunas 2026 y fortalecimiento técnico

Como parte del apoyo estructural, UNICEF brindó asistencia técnica al MSP en el desarrollo del Manual de Vacunas 2026, un documento basado en evidencia científica que orienta procedimientos eficaces de inmunización y contribuye a la capacitación continua del personal sanitario.

Este instrumento busca mejorar la calidad del servicio, optimizar procesos y fortalecer la confianza pública en el sistema nacional de vacunación.

Campaña nacional contra la desinformación

En coordinación con la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, UNICEF impulsa una campaña nacional para reforzar la confianza en las vacunas y combatir mitos y desinformación.

La iniciativa está protagonizada por el icónico tucán “Máximo”, quien explica la importancia de la vacunación y anima a las familias a acudir a los centros de salud.

La campaña puede consultarse en el portal oficial de UNICEF Ecuador.

Con información de UNICEF