Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente encargado de Perú

El abogado de 83 años, miembro del partido Perú Libre, obtuvo la mayoría de los votos en la segunda vuelta de la votación legislativa.

A sus 83 años, el abogado José María Balcázar fue elegido por el Congreso como nuevo presidente encargado de Perú.

«Yo creo que el Perú necesita hacer un punto de quiebre para poder garantizar las elecciones que se nos vienen, y demostrar que este país no está dividido. Hay que juntarlo y yo tengo capacidad para eso», aseveró antes de la votación.

El político representa a la región de Lambayeque y llegó al Congreso en 2021 por el partido Perú Libre, vinculado al liderazgo del entonces presidente Pedro Castillo. Durante su mandato, Balcázar fue uno de sus partidarios más visibles.

Ahora sus propios seguidores apelaron para elegirlo a su dilatada experiencia en el servicio público; sin embargo, algunas de sus declaraciones y ciertas acusaciones en su contra han reavivado viejas polémica.

Uso indebido de fondos

Balcázar es conocido por su amplia experiencia en el sistema judicial y en la Corte Suprema de Justicia del país. No obstante, en 2011 fue apartado de la judicatura por no cumplir con los requisitos exigidos a un juez.

Además, durante su gestión en el Colegio de Abogados de Lambayeque (2019-2020) se puso en duda su calidad ética, entre acusaciones de apropiación de fondos pertenecientes a esa institución de la región norteña. En ese trance, el gremio resolvió expulsarlo definitivamente de sus filas.

Declaraciones polémicas sobre relaciones sexuales

Su nombre también resonó internacionalmente debido a su defensa de las relaciones sexuales de hombres mayores con niñas y adolescentes, a pesar de que constituyen delito.

«La medicina legal sabe perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer«, afirmó en 2023, lo que le valió una oleada de repudio.

Nuevo mandato

Así como lo fue José Jerí hasta el martes, José María Balcázar es ahora presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de esa nación latinoamericana. Dentro de poco, el 12 de abril, Perú tendrá la primera vuelta de unos comicios que apuntan a balotaje, que sería el 7 de junio.

Hasta el 28 de julio, cuando deberá asumir el ganador de esos sufragios, le corresponderá completar el mandato para el cual había sido electo Pedro Castillo en 2021, con Boluarte como vicepresidenta.

