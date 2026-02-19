MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Huawei Spain Academy, la institución educativa de Huawei España y primera de este tipo de la compañía en Europa, ha formado a 10.000 personas en competencias digitales en 2025 cumpliendo el objetivo fijado para su primer año en España y avanzando hacia su meta de capacitar digitalmente hasta 50.000 personas en cinco años.

Según ha informado la compañía en un comunicado, a lo largo de este año, la institución también ha reforzado una sólida red de alianzas estratégicas que están contribuyendo al desarrollo y alcance del proyecto.

La Huawei Spain Academy nació con el propósito de impulsar el talento digital, fortalecer las competencias tecnológicas y mejorar la empleabilidad en un contexto marcado por la aceleración de la transformación digital.

La Huawei Spain Academy forma en competencias digitales a 10.000 personas en 2025, su primer año en España – HUAWEI

Para ello, ha consolidado un modelo de colaboración con distintas instituciones, entre las que destacan los acuerdos suscritos en 2025 con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la multinacional europea de gestión de talento Eurofirms Group, ampliando así el acceso a formación tecnológica especializada y certificaciones oficiales en el ámbito TIC.

El convenio con el COIT ha permitido desarrollar actividades conjuntas en áreas de interés común y facilitar la adhesión de la entidad a la plataforma académica de la Huawei Spain Academy. Gracias a ello, sus colegiados pueden acceder a formación en diversas áreas tecnológicas y beneficiarse de ventajas adicionales para la obtención de certificaciones oficiales de la compañía.

Por su parte, la alianza con Eurofirms Group ha hecho posible extender el alcance de la academia a cerca de 15.000 profesionales en España integrando sus contenidos formativos en la plataforma Eurofirms University by Huawei y reforzando la conexión directa entre capacitación tecnológica y entorno empresarial.

COLABORACIÓN ENTRE NEGOCIO, CLIENTES Y PARTNERS

Durante 2025, la Huawei Spain Academy llevó a cabo diferentes sesiones de formación en nuevas tecnologías y soluciones avanzadas con la implicación de sus diferentes unidades de negocio -Carrier, Enterprise, Digital Power y Cloud-, desarrollando programas formativos en colaboración con diversos clientes y ‘partners’ españoles para formar a sus empleados y dar soporte a diversos proyectos.

Estos avances se producen en un contexto marcado por el déficit de especialistas TIC, ha señalado Huawei, que ha indicado que la Unión Europea se ha fijado como objetivo alcanzar los 20 millones de profesionales digitales en 2030, cuando en 2024 la cifra apenas superaba los 10 millones.

«Esta brecha pone de manifiesto la necesidad de reforzar la formación tecnológica, especialmente en áreas estratégicas como conectividad, cloud computing, ciberseguridad e inteligencia artificial», ha señalado la compañía.

La vicepresidenta de Huawei en España, Carmen González Gens, ha afirmado que alcanzar las 10.000 personas formadas en su primer año «confirma que la colaboración entre empresa, instituciones y universidades es esencial para afrontar el reto del talento digital».

«La cooperación con entidades como COIT y Eurofirms Group nos permite ampliar la capacitación en el entorno profesional, impulsando el upskilling y el reskilling. Nuestro compromiso es avanzar hasta formar a 50.000 personas en cinco años y contribuir a fortalecer la competitividad digital de España», ha aseverado.

De cara a su segundo año de actividad, la Huawei Spain Academy prevé ampliar su red de colaboradores y reforzar su oferta en tecnologías estratégicas. A partir de los resultados obtenidos en 2025, la iniciativa «continuará consolidándose como una plataforma de referencia en formación tecnológica, alineada con los objetivos europeos de digitalización y competitividad», ha asegurado la empresa.

LOS CUATRO PILARES DE LA ACADEMIA

En línea con las actuales necesidades formativas, la Huawei Spain Academy se articula en torno a cuatro pilares: Training Centers, Plataforma Académica, Huawei Campus y Programas de Acción Social.

La academia integra más de 3.000 cursos y programas, impartidos por más de 300 expertos internacionales y 50 locales, y cuenta con la adhesión de más de 20 universidades españolas y centros de educación superior a su plataforma académica.

A través de su Training Center de más de 400 metros cuadrados, ubicado en San Sebastián de los Reyes (Madrid), la academia conecta la formación teórica con la práctica y ofrece oportunidades reales de desarrollo profesional, reforzando así su orientación hacia la empleabilidad.

Con información de Europa Press