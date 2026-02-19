Todo lo que se sabe del aluvión que afectó a familias en Alausí

Tras el aluvión, se estableció el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Militares se han sumado a la ayuda tras el aluvión registrado la tarde de este miércoles en el sector aledaño al barrio Chitaquiz, en el cantón Alausí (Chimborazo).

Un aluvión se registró la tarde del miércoles en Alausí. Cortesía

Las lluvias registradas en el cantón Alausí provocaron que descienda material lodoso y sedimentos (flujo de lodo) en el sector aledaño al barrio Chitaquiz.

Lodo y piedras bajaron de la parte alta de la montaña, dejando palizada en una vía.

Al percatarse del aluvión, hubo familias que lograron ponerse a buen recaudo.

Hasta la noche no se reportaban personas fallecidas o heridas de gravedad.

El Ministerio de Salud indicó que el Hospital Básico Alausí y el Centro de Salud Alausí brindaron atención inmediata a 7 pacientes, con asistencia médica y apoyo psicológico. “La respuesta se mantiene activa en territorio”, indicó esa cartera de Estado.

Tras el aluvión, se estableció el Puesto de Mando Unificado (PMU) en coordinación con el Cuerpo de Bomberos e instituciones correspondientes.

Durante las próximas horas se realizará una evaluación de posibles viviendas impactadas.

“La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en el marco de sus atribuciones, mantiene el monitoreo del evento y coordina acciones de respuesta interinstitucional en territorio”, señaló la entidad.

La Gobernación de Chimborazo indicó que activó acciones inmediatas ante el aluvión en Alausí, junto a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Fuerzas Armadas del Ecuador, Policía Nacional del Ecuador y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Ante la emergencia, efectivos de las Fuerzas Armadas del Ecuador se desplegaron de manera inmediata en la zona afectada para apoyar en las labores de remoción de escombros, habilitación de vías y asistencia directa a la población.

El contingente militar trabaja de forma coordinada con las instituciones de respuesta, priorizando la seguridad de las familias y brindando apoyo logístico, transporte de ayuda y acompañamiento permanente a los ciudadanos afectados.

“Las Fuerzas Armadas permanecen en la zona, acompañando a la comunidad en este momento difícil y reafirmando su vocación de servicio y solidaridad”, manifestó la entidad.

Confirmado,net – El Universo