Deslave vuelve a generar temor en Alausí

Un aluvión de lodo y piedras se registró ayer en En Alausí, provincia de Chimborazo, en el sector del cementerio, según reportó la Coordinación Zonal 3 del ECU 911 Ambato a través de su cuenta en X.

El incidente fue detectado mediante las cámaras de videovigilancia del sistema ECU 911, que captaron el descenso del material en tiempo real. Las imágenes muestran una acumulación de barro y rocas que afectan la entrada principal, con estructuras como mausoleos y cruces visibles en medio del desastre, lo que evidencia el impacto en un área sensible de la comunidad.

Desde la Sala Operativa en Riobamba, se coordinó inmediatamente la respuesta con instituciones como la Policía Nacional, los Bomberos y la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Las llamadas recibidas en la línea de emergencias 9-1-1 alertaron sobre daños en viviendas cercanas, lo que activó la movilización de equipos de primera respuesta al sitio, hasta el momento no se reportan personas heridas.

Actualizaciones posteriores indican que hay material acumulado en las vías, complicando el acceso y requiriendo labores de limpieza y evaluación por parte de los organismos involucrados.

Las autoridades recomiendan a la población evitar acercarse a la zona afectada para no interferir con las operaciones de socorro y garantizar la seguridad.

Con información de Informa Ecuador