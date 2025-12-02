Denuncias, empate técnico, amenazas de Trump: Honduras en el limbo ante reñida contienda electoral

Más de seis millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir al nuevo presidente del país.

Las elecciones presidenciales del domingo en Honduras han dejado al país en un ambiente de incertidumbre, con un empate técnico entre los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla, las dos principales fichas de la oposición, sumadas las denuncias del oficialismo y las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, que han sido calificadas como «injerencia extranjera».

Con el 57 % de actas escrutadas existe una escasa diferencia de votos entre Asfura (749.022), abanderado del conservador Partido Nacional y el favorito de Trump, y Nasralla (748.507), candidato por el Partido Liberal. El mandatario estadounidense advirtió que en el país centroamericano se «está intentando cambiar los resultados», argumentando que la Comisión Nacional Electoral «suspendió abruptamente el conteo a la media noche del 30 de noviembre» con solo el 47 % de votos contabilizados.

«Es imperativo que la Comisión termine de contar los votos. Los votos de cientos de miles de hondureños deben ser contados. ¡La democracia debe prevalecer!», escribió Trump en su cuenta de Truth Social, advirtiendo que si lo resultados son cambiados «habrá un infierno que pagar«.

En este sentido, la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, denunció la noche de este lunes la «injerencia extranjera» del mandatario estadounidense en los comicios presidenciales de su país al anunciar el perdón al «narcotraficante» Juan Orlando Hernández, quien fue presidente hondureño entre los años 2014 y 2022.

«El presidente norteamericano Donald Trump me condena y amenaza por mi participación, reconociéndome como la principal oponente […] lo que sin lugar a dudas fue entendido como una coerción», aseguró Moncada. También reiteró que mantendrá su posición y defenderá la «soberanía popular, la independencia y la autodeterminación» de su país.

Al mismo tiempo, apuntó a la presunta trampa de la oposición en la transmisión de los resultados electorales, señalando que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue aprobado por la oposición una noche antes de las elecciones, y muestra cifras «infladas», con más votos de lo que debería.

Moncada, que quedó relegada en un tercer lugar con 358.584 votos (19,16 %), exigió que se revisen todas las actas, advirtiendo que su partido hará uso de recursos legales para garantizar la transparencia de los resultados. Además, afirmó que no reconocerá a ningún candidato como ganador de las elecciones hasta que se revisen todas las actas y se haga el pronunciamiento dentro de los 30 días que manda la ley.

«Sobre los manipulados resultados electorales, ratifico que esta lucha no se ha terminado«, declaró Moncada.

La diferencia entre el primer y el segundo lugar es por ahora de apenas poco más de 500 votos. Las horas siguientes serán decisivas porque el resultado final podría ampliar o achicar la brecha, o incluso cambiar las posiciones y dar por ganador a Nasralla. Un solo voto definirá el resultado, ya que en Honduras no hay segunda vuelta.

Amenaza de Trump

La semana pasada, Trump amenazó a Honduras si sus ciudadanos no elegían a Nasry Asfura, afirmando que si este no gana, «Estados Unidos no malgastará el dinero [en ayudar a la nación], porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sin importar cuál sea». Agregó que, si Asfura alcanza la presidencia, «EE.UU. le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño».

Comicios en un clima de alto voltaje

Más de seis millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir al nuevo presidente del país.

fueron convocados a las urnas para elegir al nuevo presidente del país. Los hondureños también votaron por 128 diputados del Congreso, 20 representantes al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes con sus respectivos vicealcaldes y 2.168​ regidores.

La antesala de la elección estuvo marcada por una fuerte polémica, con el Gobierno alertando sobre un presunto complot de la oposición para empañar el proceso y provocar un caos político en el país. En contraste, la oposición acusó al Ejecutivo de intentar manipular los resultados para evitar la derrota de la candidata oficialista.

Confirmado.net – RT