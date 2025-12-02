DeepSeek lanza nuevos modelos de IA con máxima eficiencia y rendimiento 

HANGZHOU, La firma china de tecnología de inteligencia artificial (IA), DeepSeek, lanzó oficialmente en la noche del lunes dos nuevos modelos: DeepSeek-V3.2 y su variante de alto rendimiento computacional, DeepSeek-V3.2-Speciale.

Al implementar un robusto protocolo de aprendizaje de refuerzo y escalar el cálculo posterior al entrenamiento, DeepSeek-V3.2 ofrece un desempeño comparable al de GPT-5, de acuerdo con la compañía.

El modelo de IA equilibra una alta eficiencia computacional mientras mantiene un razonamiento y un rendimiento del agente superior.

La competencia entre las principales empresas tecnológicas mundiales en el ámbito de los modelos de IA se está intensificando.

En agosto, OpenAI lanzó su modelo insignia, GPT-5, describiéndolo como el más inteligente y rápido hasta la fecha. Posteriormente, en noviembre, Google presentó su más reciente sistema de IA, Gemini-3.0-Pro.

La versión de alto rendimiento, DeepSeek-V3.2-Speciale, supera a GPT-5 y muestra una capacidad de razonamiento comparable a la de Gemini-3.0-Pro, según se afirma en un ensayo publicado por la compañía.

Esta variante obtuvo medalla de oro tanto en la Olimpiada Internacional de Matemática 2025 como en la Olimpiada Internacional de Informática.

Un avance técnico clave es el mecanismo DeepSeek Sparse Attention, que reduce sustancialmente la complejidad computacional a la vez que preserva el rendimiento del modelo en escenarios de contexto amplio.

Fundada en julio de 2023, DeepSeek se centra en la investigación y el desarrollo de grandes modelos de lenguaje y tecnologías de IA multimodal.

Confirmado.net – Xinhua