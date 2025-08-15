Cuenta regresiva para el primer cara a cara entre Putin y Trump en años: todo lo que hay que saber 

Los presidentes de Rusia y EE.UU. se reunirán en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage.

Todas las miradas están puestas en la cumbre que sostendrán este viernes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage (Alaska), a la espera de que pueda arrojar luz sobre la posible resolución del conflicto ucraniano.

El encuentro arrancará a las 11:00 hora local (22:00 hora de Moscú, 19:00 GMT) con una conversación entre los mandatarios, en formato cara a cara con traductores. Las negociaciones seguirán después a nivel de delegaciones, y más tarde los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo.

Se trata del primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019, cuando ambos se reunieron en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. El mandatario ruso había viajado por última vez a Estados Unidos en septiembre de 2015, cuando asistió en Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU, por lo que llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez que Putin se reunió personalmente con un mandatario estadounidense fue en junio de 2021, en Suiza, donde celebró una cumbre con Joe Biden.

Posición del Kremlin

La cumbre de Alaska podría contribuir a ‘reiniciar’ las relaciones entre Rusia y EE.UU., declaró este jueves Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros.

«Bueno, creo que el diálogo es muy importante. Y creo que es una reunión muy positiva para el mundo, porque durante la Administración [del expresidente de EE.UU. Joe] Biden no hubo diálogo», afirmó el enviado ruso a CNN. Según Dmítriev, «es muy importante escuchar la postura rusa directamente». «Y también es una oportunidad para, en cierto modo, ‘reiniciar’ las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, si la reunión resulta exitosa», concluyó.

Por su parte, el vocero presidencial, Dmitri Peskov, confirmó el jueves que el conflicto ucraniano estará al centro de la mesa. «Es evidente que se debatirán cuestiones relacionadas con la solución del conflicto en Ucrania. El contenido es muy complejo y multifacético«, indicó el funcionario.

«El presidente Putin y el presidente Trump están dispuestos a dialogar y discutirán los temas más difíciles», declaró el portavoz, agregando que se hizo todo lo necesario para la reunión y se cumplieron todos los parámetros.

Posición de la Casa Blanca

Trump declaró el jueves que su encuentro con Putin será importante tanto para Rusia como para EE.UU. «Creo que será una buena reunión. Pero la reunión más importante será la segunda que tendremos. Nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo mismo, y quizás invitemos a algunos líderes europeos, quizás no», detalló.

El inquilino de la Casa Blanca admitió que la crisis ucraniana resultó ser más difícil de lo que había pensado. En otros términos, afirmó que en los últimos seis meses resolvió «seis guerras». «Y estoy muy orgulloso de ello. Pensé que la más fácil sería esta. De hecho, es la más difícil«, reconoció Trump.

Mientras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó la misma jornada que el jefe de Estado no querría imponer nuevas sanciones a Rusia.

«Una de las mejores cosas del estilo de negociaciones del presidente Trump es que es muy sabio, al no difundir movimientos que pueda o no hacer en el futuro. Y, por supuesto, el presidente tiene muchas herramientas a su disposición, que podría usar si es necesario, pero siempre ha dicho que la diplomacia y la negociación son su principal forma de esperar poner fin a esta guerra», señaló la vocera.

¿Cómo estarán compuestas las delegaciones?

La fórmula para el encuentro será de cinco por cinco. Así, la delegación rusa la integrarán, además de Putin, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov; el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov; el ministro de Finanzas, Antón Siluánov; el asesor presidencial Yuri Ushakov; y Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, reveló el jueves el propio Ushakov.

Mientras, la delegación estadounidense estará encabezada por Donald Trump y la compondrán varios altos integrantes de su Gabinete.

¿Por qué Alaska?

Este viernes, Putin se convertirá en el primer líder ruso que visite Alaska, un lugar cargado de fuertes connotaciones simbólicas, ya que perteneció a Rusia hasta 1867, cuando el zar Alejandro II concretó la venta del territorio y de sus islas adyacentes a Estados Unidos.

Geográficamente, Rusia y Estados Unidos se ‘dan la mano’ en el estrecho de Bering, que con apenas 86 kilómetros de ancho separa Alaska de la Chukotka rusa. Allí se encuentran la isla rusa de Diómedes Mayor y la estadounidense de Diómedes Menor, separadas por poco menos de cuatro kilómetros.

¿Por qué Anchorage?

Según Ushakov, la base militar Elmendorf-Richardson, donde se celebrará la cumbre ,es un lugar de «gran importancia histórica». «Cerca de la base militar donde se llevarán a cabo las negociaciones, en un cementerio conmemorativo, están enterrados nueve pilotos soviéticos, así como dos militares y dos civiles que murieron entre 1942 y 1945, durante el traslado de aviones a la URSS desde EE.UU. en el marco del programa de Préstamo y Arriendo», detalló el funcionario este jueves ante la prensa.

Ushakov agregó que, por este motivo, el lugar evoca «la hermandad de combate» entre los pueblos de Rusia y de EE.UU., añadiendo que esto es especialmente simbólico en el año del 80.º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi y el Japón militarista.

También destacó que la cooperación entre Moscú y Washington tiene un «enorme potencial que, lamentablemente, hasta ahora no se ha aprovechado». Además, proporcionó detalles del encuentro, como los temas de la agenda y quiénes conformarán la delegación rusa.

Provocaciones de Ucrania

Rusia ha advertido en más de una ocasión del fuerte aumento de los ataques ucranianos en medio de los preparativos para la reunión entre los presidentes. Además, ha comunicado detalles de una posible provocación en la región de Járkov, que dejaría múltiples víctimas civiles para culpar a Rusia.

Así, como parte del recrudecimiento de los ataques de Kiev contra zonas civiles, varios edificios fueron dañados y 13 personas resultaron heridas este jueves, debido a un ataque con drones lanzado contra zonas residenciales en la ciudad Rostov del Don. En la provincia rusa de Jersón, las fuerzas ucranianas atacaron con un vehículo aéreo no tripulado un parque acuático y bombardearon con artillería un hospital y un edificio de viviendas.

Asimismo, el Ejército ucraniano atacó deliberadamente la infraestructura de transporte y energía de la central nuclear de Zaporozhie para desestabilizar la situación antes de la cumbre, declaró el director general de la corporación estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov.

Posturas de Zelenski y Europa

El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, dijo este martes que la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump puede considerarse como una «victoria personal» del presidente ruso. «En primer lugar, [Putin] se reunirá en territorio estadounidense, lo que considero una victoria personal para él. En segundo lugar, está saliendo del aislamiento, justo porque se reúne en territorio estadounidense. En tercer lugar, con esta reunión ha pospuesto de alguna manera las sanciones«, afirmó.

La misma jornada, el líder del régimen de Kiev amenazó con no reconocer los resultados de las conversaciones entre Putin y Trump. Asimismo, no descartó la posibilidad de celebrar un encuentro entre las tres partes en el futuro, algo que Trump también planteó este lunes en rueda de prensa.

Ucrania y algunos países de la Unión Europea han manifestado en privado su preocupación por esta cumbre, según Axios, que cita fuentes familiarizadas con el asunto. Según los informantes, su inquietud radica en que Trump pueda aceptar las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta sus posiciones.

Previamente, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, declaró que cualquier acuerdo entre EE.UU. y Rusia debe incluir también a Ucrania y Europa, ante las preocupaciones de que Trump acepte las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta la postura de Kiev.

Con información de Agencia RT