Lula advierte a Trump: «Brasil no se va a arrodillar ante el Gobierno estadounidense”

El presidente brasileño refutó las declaraciones de su homólogo estadounidense sobre el país latinoamericano.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que su país no se va a «arrodillar» ante Washington y calificó de «mentira» el señalamiento que su par estadounidense, Donald Trump, hizo sobre el gigante suramericano, calificándolo de «pésimo» socio comercial.

Kena Betancur / Gettyimages.ru

«Es mentira cuando el presidente estadounidense dice que Brasil es un mal socio comercial. Brasil es bueno, solo que no se va a arrodillar ante el Gobierno estadounidense», dijo Lula en un evento en Pernambuco, citado por G1.

Trump había dicho antes en la Casa Blanca que Brasil es «uno de los peores países del mundo» y que «ha sido un socio comercial pésimo en cuanto a aranceles». «Nos cobran aranceles tremendos, mucho más de lo que nosotros les cobramos», denunció, justificando por esa diferencia el hecho de que ahora le estén cobrando aranceles del 50 %. «Y no están contentos, pero así es como funciona», sentenció.

«En Brasil irías a la cárcel»

Además, Trump volvió a cuestionar la legitimidad del juicio que afronta el expresidente brasileño de ultraderecha Jair Bolsonaro, a quien, según él, «están tratando de meter en la cárcel”.

En su respuesta, Lula agregó que «la democracia está juzgando a Bolsonaro» y que Trump sería juzgado por el Poder Judicial brasileño si el asalto al Capitolio de EE.UU., realizada por partidarios del magnate estadounidense en enero de 2021, hubiera ocurrido en Brasil.

«Lo que preocupa a Trump es que, como ustedes recordarán, su discurso es igual al del otro aquí. Que las elecciones no eran serias, que no podía perder. Él [Trump] invadió el Capitolio, murieron cinco personas. Le dije al presidente Trump: si vivieras en Brasil y hubieras hecho aquí lo que hiciste en EE.UU., también serías juzgado y, si fueras declarado culpable, irías a la cárcel», enfatizó el mandatario brasileño.

Lula ha descartado, de momento, imponer aranceles recíprocos a EE.UU. y, en su lugar, se ha mostrado a favor de reforzar la postura de los países del bloque BRICS para salir de la coyuntura económica que han generado los aranceles de Trump.

Según cifras oficiales, EE.UU. tuvo en 2024 un superávit comercial de 6.800 millones en el rubro de bienes y otro de 23.100 millones en el sector de servicios, con un notable incremento del 31.9 % respecto a 2023. En conjunto, la balanza comercial arrojó un superávit total de 28.600 millones de dólares, lo que representa el tercer mayor superávit comercial de EE.UU. a nivel mundial.

Con información de Agencia RT