Urgente!

Organizaciones sociales y afectados por despidos se movilizan hacia la Corte Constitucional
Lula advierte a Trump: «Brasil no se va a arrodillar ante el Gobierno estadounidense”
Cuenta regresiva para el primer cara a cara entre Putin y Trump en años: todo lo que hay que saber 
China mantiene compromiso de resolver pacíficamente la cuestión nuclear iraní a través de medios políticos y diplomáticos
August 15, 2025

Lula advierte a Trump: «Brasil no se va a arrodillar ante el Gobierno estadounidense”

  • agosto 15, 2025
  • 0
  • 115
  • 3 Min Read

El presidente brasileño refutó las declaraciones de su homólogo estadounidense sobre el país latinoamericano.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que su país no se va a «arrodillar» ante Washington y calificó de «mentira» el señalamiento que su par estadounidense, Donald Trump, hizo sobre el gigante suramericano, calificándolo de «pésimo» socio comercial.

Kena Betancur / Gettyimages.ru

«Es mentira cuando el presidente estadounidense dice que Brasil es un mal socio comercial. Brasil es bueno, solo que no se va a arrodillar ante el Gobierno estadounidense», dijo Lula en un evento en Pernambuco, citado por G1.

Trump había dicho antes en la Casa Blanca que Brasil es «uno de los peores países del mundo» y que «ha sido un socio comercial pésimo en cuanto a aranceles». «Nos cobran aranceles tremendos, mucho más de lo que nosotros les cobramos», denunció, justificando por esa diferencia el hecho de que ahora le estén cobrando aranceles del 50 %. «Y no están contentos, pero así es como funciona», sentenció.

«En Brasil irías a la cárcel»

Además, Trump volvió a cuestionar la legitimidad del juicio que afronta el expresidente brasileño de ultraderecha Jair Bolsonaro, a quien, según él, «están tratando de meter en la cárcel”.

En su respuesta, Lula agregó que «la democracia está juzgando a Bolsonaro» y que Trump sería juzgado por el Poder Judicial brasileño si el asalto al Capitolio de EE.UU., realizada por partidarios del magnate estadounidense en enero de 2021, hubiera ocurrido en Brasil.

«Lo que preocupa a Trump es que, como ustedes recordarán, su discurso es igual al del otro aquí. Que las elecciones no eran serias, que no podía perder. Él [Trump] invadió el Capitolio, murieron cinco personas. Le dije al presidente Trump: si vivieras en Brasil y hubieras hecho aquí lo que hiciste en EE.UU., también serías juzgado y, si fueras declarado culpable, irías a la cárcel», enfatizó el mandatario brasileño.

Lula ha descartado, de momento, imponer aranceles recíprocos a EE.UU. y, en su lugar, se ha mostrado a favor de reforzar la postura de los países del bloque BRICS para salir de la coyuntura económica que han generado los aranceles de Trump.

Según cifras oficiales, EE.UU. tuvo en 2024 un superávit comercial de 6.800 millones en el rubro de bienes y otro de 23.100 millones en el sector de servicios, con un notable incremento del 31.9 % respecto a 2023. En conjunto, la balanza comercial arrojó un superávit total de 28.600 millones de  dólares, lo que representa el tercer mayor superávit comercial de EE.UU. a nivel mundial.

Con información de Agencia RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024