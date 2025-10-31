Urgente!

Cuba y Jamaica intentan recuperarse tras paso de Melissa
Lluvias y tormentas en Ecuador continuarán hasta el 5 de noviembre 
Nvidia suministrará 260.000 chips avanzados a Corea del Sur 
China está dispuesta a colaborar con todas las partes en la transformación global ecológica y de bajas emisiones de carbono
October 31, 2025

Cuba y Jamaica intentan recuperarse tras paso de Melissa

  • octubre 31, 2025
  • 0
  • 52
  • 3 Min Read

La cifra total de fallecidos tardará en conocerse, pero los afectados que necesitan ayuda básica y comida son cientos de miles.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que actualmente unas 700.000 personas en Cuba, más del 7 % de la población, necesita su ayuda a raíz del paso por el este de la isla del potente huracán Melissa. Los cálculos preliminares de esta agencia de Naciones Unidas cuentan con que la mitad de ese grupo de personas precise apoyo material durante tres meses y que el resto lo necesiten durante medio año.

Una primera parte de la ayuda -617 toneladas de arroz, granos y aceite- ya está en el terreno gracias al plan de Acción Anticipatoria de Naciones Unidas para emergencias en Cuba. El traslado de la ayuda será a las zonas más afectadas que son: Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Pero para poder cumplir con sus proyecciones para los próximos seis meses, la agencia indicó que precisa hasta 30 millones de dólares, de los que 25 millones de dólares son para alimentos básicos.

EE.UU. se suma a ayuda humanitaria

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves (30.10.2025) que Washington ofrecerá ayuda humanitaria inmediata al «pueblo de Cuba afectado» por el paso del huracán Melissa, un día después de informar sobre el envío de equipos de rescate a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, el resto de países afectados por el ciclón. «Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Cuba afectado por el huracán», escribió Rubio en un mensaje en X.

La ayuda fue aceptada por el Gobierno cubano, pero hasta ahora se desconocen detalles de cómo se coordinará el apoyo con entre los gobiernos de La Habana y Washington.

El Gobierno cubano no ha presentado hasta el momento una evaluación de daños, pero sobre todo las inundaciones provocaron severos desperfectos en viviendas, infraestructura básica y en la agricultura. Por el momento no se han comunicado víctimas mortales.

Sin electricidad

Mientras que en Jamaica, más del 70 % de los clientes siguen sin servicio eléctrico y 134 carreteras están bloqueadas, debido a la destrucción causada por el huracán, que impactó la isla como categoría 5.

En conferencia de prensa, Daryl Vaz, ministro de Energía, Telecomunicaciones y Transporte, informó que aproximadamente 490.380 clientes, el 72 % del total, aún no tienen electricidad.

La Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA, por sus siglas en inglés) se comprometió este jueves a proporcionar suministros esenciales a Jamaica, así como también lo hizo Venezuela y Estados Unidos.

Por otro lado, el Gobierno y la Fuerza de Defensa de Jamaica están tratando de verificar las numerosas informaciones sobre víctimas mortales causadas por el huracán, que ha dejado comunidades enteras aisladas y arrasadas.

La ministra de Educación e Información, Dana Morris Dixon, indicó que la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) ha destinado un helicóptero para «localizar y coordinar la recuperación de cualquier cuerpo».

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024