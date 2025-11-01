China insta a EEUU a levantar bloqueo y sanciones contra Cuba 

BEIJING, China insta a Estados Unidos a atender el llamado de la comunidad internacional, levantar de inmediato su bloqueo y las sanciones contra Cuba, y eliminar a este país de su lista de «Estados patrocinadores del terrorismo», informó hoy viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun.

China pide a EE.UU. poner fin al bloqueo y sanciones contra Cuba y eliminarla de la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo”, tras voto en la ONU.Foto: Internet

La Asamblea General de la ONU (AGNU) adoptó el miércoles un proyecto de resolución instando a Estados Unidos a poner fin a su embargo económico, comercial y financiero contra Cuba.

El proyecto de resolución fue aprobado con 165 votos a favor y siete en contra, con 12 abstenciones. Estados Unidos se encontraba entre los siete países que votaron en contra de la moción.

Durante más de seis décadas, Estados Unidos ha estado implementando un brutal bloqueo y sanciones ilegales contra Cuba, lo que viola gravemente las normas internacionales básicas, incluidos los propósitos y principios de la Carta de la ONU, indicó Guo en una rueda de prensa regular.

El portavoz señaló que el bloqueo y las sanciones han infringido gravemente el derecho de Cuba a la subsistencia y al desarrollo y han causado estragos en el pueblo cubano.

Guo sostuvo que la aprobación del proyecto de resolución demuestra una vez más el amplio apoyo de la comunidad internacional al pueblo cubano en la defensa de su soberanía nacional y en la oposición a la interferencia extranjera y al bloqueo, y prueba que el unilateralismo y la intimidación obtienen poco apoyo.

En la AGNU China ha votado a favor de resoluciones que condenan las acciones de Estados Unidos contra Cuba durante 33 años consecutivos.

China continuará apoyando al pueblo cubano para que se oponga a la interferencia externa y al bloqueo, y para que siga un camino de desarrollo adecuado a sus condiciones nacionales, agregó el vocero.

Confirmado.net – Xinhua