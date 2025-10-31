Urgente!

October 31, 2025

Lluvias y tormentas en Ecuador continuarán hasta el 5 de noviembre 

Se prevé la caída de granizo en zonas puntuales de la Sierra.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la advertencia meteorológica n.º 60, que alerta sobre la persistencia de precipitaciones de variable intensidad con tormentas y ráfagas de viento en varias regiones del país.

QUITO. En la tarde de este jueves, 30 de octubre, Quito soportó bajas temperaturas con lluvias, rayos y relámpagos. Foto: Carlos Granja Medranda

La advertencia estará vigente durante los próximos seis días: desde las 11:00 del 31 de octubre hasta las 20:00 del 5 de noviembre.

El organismo señaló que los días de lluvias más intensas serán el 1, 2, 3 y 4 de noviembre, con énfasis en las tardes en la Sierra y en las noches y las madrugadas en la Amazonía y la Costa. Se prevé la caída de granizo en zonas puntuales de la Sierra.

Entre los riesgos destacan la acumulación de agua en hogares, negocios y caminos, afectaciones en la movilidad por agua estancada, caída de árboles y niebla, descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible granizo. El Inamhi recomienda precaución ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas con mayor saturación del suelo.

Las zonas más afectadas incluyen:

  • Región Litoral: Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, El Oro, parte de Guayas y la cordillera occidental.
  • Región Interandina: gran parte del callejón interandino.
  • Región Amazónica: estribaciones de la cordillera oriental en Sucumbíos, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza; se esperan eventos menos intensos en otras localidades.

El Inamhi explicó que el escenario meteorológico responde a la inestabilidad atmosférica generada por el transporte de humedad desde el norte, la cuenca amazónica y el océano Pacífico, así como a la influencia de una onda Kelvin atmosférica, convergencia de vientos y procesos termodinámicos asociados al calentamiento diurno. (I)

Confirmado.net – El Universo 

