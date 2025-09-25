«¡Cómo les duele!»: Venezuela explica la eliminación del canal de YouTube de Maduro

La plataforma de videos eliminó el canal del presidente de la República Bolivariana, sin precisar oficialmente los motivos de tal decisión.

El ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se pronunció este miércoles sobre la eliminación del canal oficial del presidente Nicolás Maduro en YouTube, afirmando que se trata de una medida basada en el temor de ciertos sectores ante «la verdad de Venezuela«.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro.Jesus Vargas / Gettyimages.ru

«YouTube elimina canal oficial de Nicolás Maduro. ¡Cómo les duele! Cómo les duele la verdad de Venezuela», expresó.

«Y mañana nos quitarán de todas las redes. Y nosotros seguiremos. Porque si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana, nos caemos en los secos y nos paramos en los mojados para que les duela», declaró Cabello a través de una transmisión de la televisora estatal VTV.

El viernes pasado, la plataforma de videos YouTube eliminó el canal del mandatario de la República Bolivariana, sin precisar oficialmente los motivos que soportan tal decisión. Al consultar la dirección electrónica, aparece el mensaje: «Esta página no se encuentra disponible. Lo sentimos. Intenta buscar otra cosa».

La cuenta era seguida por más de 230.000 personas y el presidente la usaba casi a diario para transmitir su programa semanal ‘Con Maduro+’ y jornadas de trabajo, así como ofrecer declaraciones a los medios y dar alocuciones sobre temas de interés nacional.

Aunque es un usuario activo de las redes sociales, Maduro también ha expresado críticas sobre la seguridad de los usuarios, la difusión descontrolada de falsos reportes y el poder desmedido del que gozan sus propietarios, con capacidad de censurar voces y propalar matrices de opinión convenientes a sus intereses económicos, sin estar sujetos a ninguna regulación.

