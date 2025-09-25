¡En los penales! Independiente del Valle gana por primera vez en Colombia y accede a las semifinales de la Copa Sudamericana 

Los rayados lograron igualar un 2-0 adverso sufrido en el cotejo de ida y jugarán ante Atlético Mineiro.

Independiente del Valle logró la heroica este miércoles 24 de septiembre al igualar la serie de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Once Caldas en el estadio Palogrande, Manizales, en el partido de vuelta. En los penales, venció a los cafeteros para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

En las semifinales, los rayados se jugarán el pase a la tercera final de Copa Sudamericana de su historia ante el brasileño Atlético Mineiro, que dejó en el camino a Bolívar.

Los rayados remontaron un 2-0 adverso sufrido en el estadio Banco Guayaquil con un doblete del veterano delantero Dayro Moreno.

El delantero argentino nacionalizado ecuatoriano Michael Hoyos fue el autor de los dos goles de Independiente del Valle para forzar la definición desde el punto fatídico.

Hoyos marcó a los 19 y 51 minutos de juego, ambos tantos fueron con un remate de testa.

¡ASÍ EMPATÓ LA SERIE IDV!

Michael Hoyos nuevamente ganó en las alturas para poner el 2-0 a favor de Independiente del Valle en Manizales ante Once Caldas y el 2-2 en el global.

¡SE SUSPENDIÓ EN EL AIRE!

Así fue el gol del argentino-ecuatoriano Michael Hoyos para poner el 1-0 y el descuento en el global ante Once Caldas, por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

¡RECONOCIERON EL CAMPO!

Los jugadores de Independiente del Valle pisaron el césped del estadio donde jugarán ante Once Caldas por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

¡TODO LISTO EN EL LOCAL!

Así luce el camerino de Once Caldas en la previa del partido ante Independiente del Valle, por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

¡ASÍ SALE IDV!

Este es el once con el que Javier Rabanal intentará darle la vuelta a la serie ante Once Caldas en Colombia.

