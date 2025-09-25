El Kremlin califica de «brillante» una iniciativa de Trump 

El líder estadounidense propuso renunciar el desarrollo de armas biológicas.

El vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, comentó la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, referida a la renuncia por parte de los países a desarrollar armas biológicas.

«La iniciativa en sí es brillante y, por supuesto, cuenta con el apoyo de Moscú», anunció Peskov.

«Este es, sin duda, un llamamiento muy importante, y es bienvenido. Rusia, por supuesto, está dispuesta a participar en dicho proceso de renuncia general a las armas biológicas», agregó el vocero.

Además, observó que «sería bueno» formalizar dicha iniciativa a nivel internacional.

En su discurso durante el debate general del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump dijo que la comunidad mundial debe abandonar por completo el desarrollo de armas biológicas.

«Hago un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros para poner fin al desarrollo de armas biológicas de una vez por todas. Y las armas biológicas son terribles, y las nucleares son aún peores», declaró. «Esto es increíblemente peligroso», destacó.

«Veo armas tan poderosas que simplemente no podemos usarlas jamás. Si alguna vez las usamos, el mundo literalmente podría llegar a su fin. No habría Naciones Unidas de las que hablar. No habría nada«, agregó el mandatario.

Confirmado.net – RT