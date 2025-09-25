Urgente!

«¡Cómo les duele!»: Venezuela explica la eliminación del canal de YouTube de Maduro
El Kremlin califica de «brillante» una iniciativa de Trump 
Reseña de Xnspy
Estas son las vías cerradas por el paro nacional en Ecuador este jueves, 25 de septiembre
September 25, 2025

El Kremlin califica de «brillante» una iniciativa de Trump 

  • septiembre 25, 2025
  • 0
  • 283
  • 2 Min Read

El líder estadounidense propuso renunciar el desarrollo de armas biológicas.

El vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, comentó la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, referida a la renuncia por parte de los países a desarrollar armas biológicas.

«La iniciativa en sí es brillante y, por supuesto, cuenta con el apoyo de Moscú», anunció Peskov.

«Este es, sin duda, un llamamiento muy importante, y es bienvenido. Rusia, por supuesto, está dispuesta a participar en dicho proceso de renuncia general a las armas biológicas», agregó el vocero.

Además, observó que «sería bueno» formalizar dicha iniciativa a nivel internacional.

En su discurso durante el debate general del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump dijo que la comunidad mundial debe abandonar por completo el desarrollo de armas biológicas.

«Hago un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros para poner fin al desarrollo de armas biológicas de una vez por todas. Y las armas biológicas son terribles, y las nucleares son aún peores», declaró. «Esto es increíblemente peligroso», destacó.

«Veo armas tan poderosas que simplemente no podemos usarlas jamás. Si alguna vez las usamos, el mundo literalmente podría llegar a su fin. No habría Naciones Unidas de las que hablar. No habría nada«, agregó el mandatario.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024