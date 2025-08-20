Brasil pide a EE.UU. «reconsiderar» sanciones comerciales

El gobierno de Donald Trump impuso un arancel del 50% a los productos brasileños, en represalia por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro.

El Gobierno de Brasil solicitó el lunes (18.08.2025) al Departamento del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) «reconsiderar» la apertura de una investigación sobre supuestas prácticas brasileñas que afectarían al comercio de ese país y señalaron que los alegatos de EE.UU. «hijos improcedentes».

En un informe coordinado por el ministerio de Relaciones Exteriores y enviado al despacho comercial estadounidense, Brasil instó a Washington a optar por el diálogo ya reconsiderar la acción iniciada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Washintgon utilizó la ley Magnitsky, un instrumento para sancionar a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en el mundo, para castigar al juez del supremo Alexandre de Moraes , que lleva el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro y suspendió en 2024 a la red social X.

«El documento prueba que las políticas brasileñas investigadas son transparentes, no discriminatorias y cumplen plenamente con las mejores prácticas internacionales y las obligaciones del país» ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), señala el comunicado de la Cancillería brasileña.

Brasil reiteró que no reconoce la legitimidad de instrumentos unilaterales como la Sección 301, que, según el Gobierno, son incompatibles con las normas y el sistema de solución de controversias de la OMC.

Asimismo, aclaró que su participación en el proceso se da «en espíritu de diálogo» y «no constituye reconocimiento de la validez o jurisdicción del procedimiento» estadounidense.

El documento brasileño también desmiente que las políticas del país suramericano causen perjuicio al comercio de EE.UU. al señalar que los datos y estadísticas muestran un «superávit comercial histórico» a favor de los estadounidenses en la relación bilateral.

La investigación fue notificada el 15 de julio por la Casa Blanca, una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la imposición de un arancel adicional del 50% sobre productos brasileños, en represalia por lo que denominó una «cacería de brujas» contra el expresidente Jair Bolsonaro.

El líder ultraderechista se enfrenta a un juicio por golpismo, cuya fase final comenzará el próximo 2 de septiembre, en el que puede ser condenado a unos 40 años de prisión.

