Ecuador: el sistema público de salud en agonía

La crisis del sistema público de salud en Ecuador se agrava día a día. El Hospital Básico de Esmeraldas refleja apenas una muestra de lo que ocurre en todo el país. Incluso Quito, que concentra dos de los hospitales más importantes del Ministerio de Salud, enfrenta serias deficiencias.

Un reportaje de Ecuavisa revela que la red hospitalaria atraviesa una situación crítica. En el Hospital Eugenio Espejo no hay medicinas, las operaciones se posponen aun cuando los diagnósticos son urgentes, y la atención en medicina interna carece de insumos básicos.

En el Hospital Pablo Arturo Suárez, ni siquiera se realizan exámenes de rutina; los pacientes deben cubrirlos por su cuenta en laboratorios externos. Esta realidad muestra que el sistema público de salud en Ecuador está al borde del colapso.

