China reporta crecimiento constante del transporte ferroviario de mercancías en primeros siete meses de 2025 

BEIJING, China experimentó un crecimiento constante del transporte ferroviario de mercancías en los primeros siete meses de este año, con una operación de red más eficiente y mejores servicios, dijo hoy lunes el operador ferroviario nacional.

China transportó 2.330 millones de toneladas por tren entre enero y julio de 2025, con alzas en carga nacional e internacional y mayor eficiencia logística. Foto: Internet

El sistema ferroviario del país transportó un volumen acumulado de más de 2.330 millones de toneladas de carga en ese período, lo que constituye un aumento interanual del 3,3 por ciento, según China State Railway Group Co., Ltd.

El número promedio diario de vagones de carga utilizados alcanzó los 183.300, un 4,1 por ciento más que en el mismo lapso del año pasado.

Entre enero y julio, el transporte de carbón alcanzó más de 1.190 millones de toneladas, y el volumen de carga de materiales minerales de construcción y granos aumentó un 13,6 y un 12,7 por ciento interanual, respectivamente.

El transporte internacional de carga también mostró un desempeño estable. Se efectuaron un total de 8.526 viajes de trenes cargueros en rutas de Asia Central, lo que representa un aumento del 23,2 por ciento con respecto a un año atrás.

El Ferrocarril China-Laos transportó más de 3,44 millones de toneladas de carga transfronteriza, con un aumento interanual del 6,4 por ciento.

La compañía dijo que su siguiente paso será acelerar el desarrollo de un sistema logístico ferroviario moderno, profundizar la reforma orientada al mercado en el transporte ferroviario de carga y aumentar la calidad y la eficiencia de los servicios logísticos.

Con información de Xinhua