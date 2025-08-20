Urgente!

El volumen de ayuda humanitaria enviada a Gaza no permite evitar el hambre, afirma la ONU
Luis Arce en exclusiva a RT: «La ultraderecha boliviana no tuvo cabida en las elecciones”
Quito se alista para vivir la primera edición del mayor evento cafetero: ‘Expo Café de Quito 2025′
México se afianza como segundo destino turístico en América
August 20, 2025

El volumen de ayuda humanitaria enviada a Gaza no permite evitar el hambre, afirma la ONU

  • agosto 19, 2025
  • 0
  • 20
  • 2 Min Read

Ginebra (Suiza), El volumen de la ayuda humanitaria que Israel deja pasar a la Franja de Gaza no evita el hambre en ese territorio, declaró este martes el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Tamin Al-Kitan.

«Ese volumen de ayuda humanitaria es insuficiente para evitar la hambruna. El uso del hambre como instrumento de guerra es un crimen de guerra. Seguimos instando a Israel a dejar entrar a un mayor volumen de ayuda humanitaria para que la población pueda sobrevivir», dijo Al-Kitan en una rueda de prensa.

En su opinión, la amenaza de hambre en la Franja de Gaza es «consecuencia directa de la política del Gobierno israelí que bloquea la ayuda humanitaria».

El 23 de julio, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la organización observa un marcado aumento en el número de muertes relacionadas con la desnutrición en la Franja de Gaza, precisando que la desnutrición aguda afecta a más del 10% de la población de Gaza, y que más del 20% de las mujeres embarazadas y lactantes examinadas padecen desnutrición, a menudo en formas graves.

Señaló entonces que la crisis alimentaria se está intensificando debido a los problemas con el suministro de ayuda humanitaria.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en Gaza han dejado más de 61.200 palestinos muertos y más de 152.000 heridos.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago del movimiento Hamás contra Israel que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.

Confirmado.net – Sputnik

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024