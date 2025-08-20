El volumen de ayuda humanitaria enviada a Gaza no permite evitar el hambre, afirma la ONU

Ginebra (Suiza), El volumen de la ayuda humanitaria que Israel deja pasar a la Franja de Gaza no evita el hambre en ese territorio, declaró este martes el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Tamin Al-Kitan.

«Ese volumen de ayuda humanitaria es insuficiente para evitar la hambruna. El uso del hambre como instrumento de guerra es un crimen de guerra. Seguimos instando a Israel a dejar entrar a un mayor volumen de ayuda humanitaria para que la población pueda sobrevivir», dijo Al-Kitan en una rueda de prensa.

En su opinión, la amenaza de hambre en la Franja de Gaza es «consecuencia directa de la política del Gobierno israelí que bloquea la ayuda humanitaria».

El 23 de julio, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la organización observa un marcado aumento en el número de muertes relacionadas con la desnutrición en la Franja de Gaza, precisando que la desnutrición aguda afecta a más del 10% de la población de Gaza, y que más del 20% de las mujeres embarazadas y lactantes examinadas padecen desnutrición, a menudo en formas graves.

Señaló entonces que la crisis alimentaria se está intensificando debido a los problemas con el suministro de ayuda humanitaria.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en Gaza han dejado más de 61.200 palestinos muertos y más de 152.000 heridos.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago del movimiento Hamás contra Israel que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.

Confirmado.net – Sputnik