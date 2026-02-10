Urgente!

Lula advierte a Trump de su temperamento: «Si lo conociera, no nos provocaría”
Al menos 46 muertos por fuertes nevadas en Japón
Xi visita a residentes de Beijing previa a la Fiesta de la Primavera
Varios grupos indígenas anuncian un proceso para revocar el mandato del presidente Noboa
February 10, 2026

Al menos 46 muertos por fuertes nevadas en Japón

  • febrero 10, 2026
  • 0
  • 207
  • 2 Min Read

Los fallecidos a causa de las fuertes nevadas en Japón aumentaron a 46 personas y más de medio millón de heridos, según los últimos datos de la Agencia de Gestión de Desastres e Incendios japonesa. 

Según las autoridades de Japón , al menos 46 personas han perdido la vida y otras 558 han resultado heridas por causas relacionadas con la nieve , como caídas o accidentes mientras trataban de retirar la acumulación de los tejados, desde el 20 de enero, una cifra superior a la registrada en años anteriores.

La mayoría de las víctimas, 17, se registraron en la prefectura de Niigata (centro del país), seguida de las prefecturas norteñas de Akita (9), Yamagata (5), Hokkaido (5), Aomori (5) e Iwate (1).

Una de las zonas más afectadas es la denominada Zona de Convergencia de Masas de Aire Polar del Mar de Japón, un fenómeno invernal donde convergen varios flujos de aire frío que suelen provocar intensas nevadas y tormentas en el norte del archipiélago.

El domingo 8 de febrero, día en que se celebraron elecciones generales anticipadas en Japón, se registraron fuertes nevadas en varios puntos del país, dificultando el acceso a las urnas de algunos frecuentes.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón advirtió a los habitantes del país sobre las fuertes nevadas y sus consecuencias en el tráfico, además del peligro de posibles avalanchas y cortes de circulación en algunos puntos del archipiélago.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024