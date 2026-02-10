Lula advierte a Trump de su temperamento: «Si lo conociera, no nos provocaría”

El mandatario brasileño afirmó que la batalla de su país consiste en demostrar que «el mundo no puede prescindir del multilateralismo”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió este lunes un mensaje a su homólogo estadounidense, Donald Trump, instándolo a cesar sus intimidaciones contra el país latinoamericano, recoge G1.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.Fotoarena / Legion-Media

«Soy muy terco y testarudo, ¿sabes? Si Trump conociera de mi consanguinidad con Lampião, no nos provocaría», declaró en tono de broma durante un evento público en Sao Paulo, haciendo referencia a Virgulino Ferreira da Silva, líder de los cangaceiros o bandidos brasileños de comienzos del siglo XX.

El mandatario brasileño afirmó que no busca una confrontación con Estados Unidos, sino centrarse en la vía diplomática. «No sirve de nada decir en televisión ‘tengo el mayor buque de guerra’, ‘tengo el submarino más grande del mundo’ […] Yo no quiero pelear con él [Trump], no estoy loco. ¿Y si peleo y gano? ¿Qué voy hacer entonces?», ironizó.

Según dijo, la batalla de Brasil debe ser la de construir la narrativa de que «el mundo no puede prescindir del multilateralismo». «Tenemos que demostrar, en un debate político, que fue el multilateralismo, tras la Segunda Guerra Mundial, el que creó armonía entre los Estados y nos permitió vivir en paz hasta ahora, al menos en una parte del mundo», detalló.

«El unilateralismo, impuesto por la teoría de que el más fuerte puede hacer lo que quiera contra el más débil, no nos interesa«, concluyó.

Confirmado.net – RT