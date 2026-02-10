Urgente!

Xi visita a residentes de Beijing previa a la Fiesta de la Primavera
February 10, 2026

Xi visita a residentes de Beijing previa a la Fiesta de la Primavera

  febrero 10, 2026
BEIJING, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, visitó hoy martes por la mañana a funcionarios de nivel de base y residentes en Beijing, previo a la Fiesta de la Primavera.

El líder chino, Xi Jinping, recorrió comedores comunitarios, zonas comerciales y residencias de ancianos en Beijing previo al Año Nuevo Chino, evaluando servicios y suministros para la celebración. Foto: Internet-Xinhua

Xi recorrió un comedor comunitario, un complejo de apartamentos para personas mayores y una zona comercial del centro de la capital china, con el fin de informarse sobre los servicios comunitarios y de cuidado de ancianos, los suministros del mercado para el festival y el desarrollo de distritos urbanos distintivos.

La Fiesta de la Primavera, que también se conoce como el Año Nuevo Chino, se celebra este año el 17 de febrero.

Confirmado.net – Xinhua

