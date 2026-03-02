Urgente!

Сaos aéreo con cientos de miles de pasajeros varados por la escalada en Oriente Medio

Actualmente «se han cancelado más de 2.000 vuelos» desde y hacia al menos siete aeropuertos del golfo Pérsico, de acuerdo con Flightradar24.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado —y la posterior respuesta de la República Islámica con misiles balísticos y drones— desataron un fuerte caos aéreo en Oriente Medio. Con cierres parciales y totales del espacio aéreo en distintos puntos de la región, cientos de miles de viajeros quedaron varados en algunos de los principales aeropuertos debido a suspensiones, cancelaciones y desvíos masivos de vuelos.

El rastreador Flightradar24 informó este lunes que actualmente «se han cancelado más de 2.000 vuelos» desde y hacia al menos siete aeropuertos del golfo Pérsico, ubicados en Dubái, Sharjah y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Doha (Catar), además de Kuwait y Baréin. 

Mientras, Irán, Irak, Israel, Jordania, Arabia Saudita y Siria anunciaron cierres parciales de su espacio aéreo, recoge Euronews. Durante el fin de semana, numerosas aerolíneas internacionales suspendieron rutas hacia la zona, mientras las autoridades de aviación civil la catalogaron como de alto riesgo de seguridad. Aeropuertos de Emiratos Árabes y Baréin registraron afectaciones materiales vinculadas a la respuesta de Teherán.

Las operaciones regionales podrían seguir interrumpidas durante los próximos días, incluso hasta el fin de semana. Ante un panorama cambiante, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros revisar en línea el estado de sus vuelos antes de ir al aeropuerto. Asimismo, el impacto podría extenderse más allá de Oriente Medio, ya que los aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos y Catar funcionan como grandes centros de conexión internacional. Según datos aeronáuticos de Cirium citados por The New York Times, unos 90.000 pasajeros vuelan a diario desde estas terminales hacia América, Europa, África y Asia. El portavoz de Cirium, Mike Arnot, explicó que Dubái, Doha y Abu Dabi son puntos de tránsito para trayectos de larga distancia con escalas cortas en la región.

Confirmado.net – RT

