OPEP+ anuncia aumento de extracción de crudo

La organización detalló que le medida no responde a los ataques contra Irán y la posibilidad del cierre del estrecho de Ormuz.

La alianza petrolera OPEP+ , liderada por Arabia Saudita y Rusia, confirmó este domingo (03.01.2026) que aumentará en 206.000 barriles por día la producción de crudo, «en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo», sin mencionar la guerra con Irán, que mantiene a los mercados en tensión.

El comunicado del grupo no menciona la guerra con Irán desencadenada la mañana del sábado por los ataques estadounidenses e israelíes, que amenaza con frenar gran parte del tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz , sino que justifica la decisión de aumentar la extracción con «las perspectivas económicas globales estables y los actuales indicadores básicos del mercado, reflejados en las bajas reservas de petróleo almacenadas».

El aumento de 206.000 barriles por día durante el mes de abril forma parte de la dinámica de deshacer paulatinamente el recorte de 1,65 millones de barriles por día, decidido en abril de 2023, mediante aumentos escalonados de producción, agrega la nota.

Proceso gradual

Este proceso, iniciado el año pasado , pero congelado en los últimos tres meses, comenzará de forma gradual y acorde a las condiciones del mercado hasta alcanzar «en parte o totalmente» el volumen de los 1,65 millones de barriles recortados, señala el comunicado.

El ataque a Irán, que con unos 3,3 millones de barriles por día es el cuarto productor de la OPEP, ha despertado temores no solo por la interrupción de las exportaciones de la República Islámica, sino por la amenaza de Teherán, anunciada la noche del sábado, de impedir el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Un 20% del petróleo del mundo, prácticamente toda la producción de Irak y Kuwait y la mayor parte del crudo extraído por Arabia Saudita y Emiratos, pasa por esta vía marítima, en su gran mayoría con destino a los mercados asiáticos, como China, India y Japón.

El viernes, en anticipación de un posible ataque, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, alcanzando los 73 dólares, el máximo desde julio pasado, y los expertos temen que podría alcanzar los 90 o 100 dólares en cuestión de días.

Confirmado.net – DW