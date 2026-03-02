Plataformas digitales alertaron de posible delito de pornografía infantil en Quito

Según Fiscalía, hubo un investigación previa que duró más de seis meses.

En plataformas digitales, Cristian Josué M. presuntamente almacenaba material de abuso sexual infantil.

El sujeto, de 19 años, cumple prisión preventiva y enfrenta cargos por el presunto delito de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.

Por este caso, Fiscalía informó que se abrió una instrucción fiscal de noventa días para continuar con las investigaciones.

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti 7) lo procesó tras su detención en un operativo ejecutado en el sector de La Argelia, en el sur de Quito.

Detalles de la investigación

La investigación previa, iniciada en julio de 2025, se originó a partir de varios reportes CyberTip emitidos por el sistema CyberTipline —plataforma de denuncias sobre explotación sexual en línea— del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), con información proporcionada por las empresas Google y WhatsApp, indicó Fiscalía.

Esos reportes, que forman parte de los doce elementos de convicción presentados, alertaron sobre un usuario ubicado en territorio digital ecuatoriano que, presuntamente, utilizaba los servicios Google Photos, Google Drive y WhatsApp para subir, almacenar y transmitir material de abuso sexual infantil (MASI).

Del análisis técnico digital se determinó que el usuario operaba bajo el seudónimo Darling.deviluke y que, mediante técnicas investigativas, empleadas para el análisis de grandes volúmenes de datos, así como el cruce de información con bases institucionales, se logró establecer la identidad del presunto responsable, explicó la entidad en un comunicado.

Existe además una pericia de audio practicada a cerca de veinte archivos multimedia, entre fotografías y videos, catalogados como MASI, además del árbol genealógico del ahora procesado, levantado con el fin de identificar a posibles víctimas dentro de su entorno familiar.

La Fiscalía expuso un informe del analista del caso, que establece la relación entre el correo electrónico investigado y el número telefónico del abonado, así como los contratos con proveedores de internet.

Entre los indicios del posible delito consta un teléfono celular que habría sido utilizado para acceder al MASI, encontrado durante el allanamiento ejecutado la madrugada del 26 de febrero, en el que participaron la Fiscalía y organismos internacionales —como Our Rescue—, así como grupos tácticos de la Policía Nacional.

Marco legal y posible pena

El caso se procesa con base en el artículo 103, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que si el infractor es el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia, ministro de culto, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (I)

Confirmado.net – El Universo