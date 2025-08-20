Durante el encuentro, se vivió un momento tenso cuando el líder del régimen de Kiev comenzó a hablar de las prioridades de Ucrania, informa The Guardian.

El líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, casi habría vuelto a provocar la ira de Donald Trump este lunes durante su encuentro en la Casa Blanca al detallar las prioridades de Ucrania para poner fin al conflicto con Rusia, reportó The Guardian.

Recordando la fallida cita con el mandatario estadounidense en febrero, Zelenski no solo llegó vestido con un traje negro, sino también se comportó de manera más tranquila, iniciando su discurso con el agradecimiento a Trump. En total, el líder del régimen de Kiev dio las gracias a Donald Trump unas once veces en los cuatro minutos y medio.

En la reunión también participaron varios líderes europeos, entre ellos, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el mandatario francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el jefe de la OTAN, Mark Rutte y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

No obstante, durante el encuentro se vivió un momento tenso cuando Zelenski comenzó a ahondar en las prioridades de Ucrania para terminar con el conflicto, un tema que Trump parecía tener poco interés en discutir en profundidad. Entonces, el presidente estadounidense intentó interrumpirlo varias veces, pero Zelenski siguió con su intervención. «De repente, como si hubiera vuelto en sí, el líder ucraniano se irguió en su asiento y concluyó rápidamente sus declaraciones», detalló el medio, sugiriendo que Zelenski recordó a tiempo que es mejor no enfadar a Trump.

Zelenski aprende de su expulsión de la Casa Blanca

La sonada disputa en febrero en el Despacho Oval, terminó con la expulsión de Zelenski de la Casa Blanca y tuvo como consecuencia una suspensión temporal del apoyo militar a Kiev. En aquel entonces, tanto Trump como el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, que también estaba presente, le echaron en cara su poco respeto y agradecimiento a Washington por el apoyo brindado a Ucrania lo largo del conflicto con Rusia. «¿Ha dicho gracias alguna vez en toda esta reunión?», le preguntó Vance a Zelenski.

Así, este lunes el líder del régimen de Kiev adoptó otra táctica, convirtiendo ‘gracias’ en su expresión favorita. «Gracias, señor presidente, por recibirnos», dijo Zelenski. «Gracias», volvió a decir más adelante, haciéndose eco del agradecimiento de los líderes europeos que lo acompañaban y reforzando su nueva postura mediante un sinfín de repeticiones de la ‘palabra clave’.

Con información de Agencia RT