Ya disponible el Nothing Phone (4a) Pro, con funciones de IA y diseño renovado desde 479 euros

MADRID 27 Mar. (Portaltic/EP) –

Ya está a la venta en España el último ‘smartphone’ de Nothing Phone (4a) Pro, el más delgado de la marca hasta la fecha, con diseño renovado y luminoso en la parte trasera y con funciones de inteligencia artificial (IA) integradas, por un precio que parte de los 479 euros.

Presentado a comienzos de marzo junto al Phone (4a), el Phone (4a) Pro funciona con Nothing OS 4.1, que ofrece una interfaz intuitiva, iconos rediseñados y modo oscuro mejorado. Además, cuenta con las funciones de IA Essential Memory y Essential Search, esta última, con acceso a la nube, por primera vez en la serie (a).

Modelos Phone (4a) Pro de Nothing.- NOTHING.

En cuanto a su diseño, tiene un acabado metálico y un grosor de 7,95 mm, lo que lo hace la versión más delgada de la gama hasta la fecha, con una protección IP65. Sin embargo, destaca por incorporar en la parte trasera una Glyph Matrix compuesta por 137 mini-LED, que alcanzan un brillo de 3.000 nits para mostear notificaciones y permite configurar patrones de luz personalizados.

Por su parte, la pantalla es AMOLED de 6,83 pulgadas y alcanza una resolución 1,5K con 450 PPI y una tasa de refresco de 144 Hz. Asimismo, el brillo máximo alcanza los 5.000 nits (HDR), para facilitar su uso en el exterior bajo el sol. Está reforzada con Corning Gorilla Glass 7i.

Este nuevo modelo está impulsado por la potencia del procesador Snapdragon 7 Gen 4, combinado con la tecnología de memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 3.1, y Qualcomm AI Engine de séptima generación. Por otra parte, integra una batería de 5.080 mAh.

Respecto a la cámara, el Phone (4a) Pro está equipado con una lente principal Sony LYT700C con estabilizador óptico de imagen (OIS) y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con OIS y zoom óptico 3,5x, ofrece un zoom de hasta 140x. Se complementa con una lente ultra gran angular de Sony y una lente frontal gran angular de 32 MP.

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

Con todo ello, el Nothing Phone (4a) Pro ya está disponible para su compra en España en los colores ‘Silver’, ‘Black’ y ‘Pink’. El precio varía en función de la configuración, ya que los modelos con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento se venden por 479 euros, mientras que los que ofrecen 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento ascienden a los 549 euros.

Cabe destacar que, aunque los colores ‘Silver’ y ‘Black’ están disponibles en ambas configuraciones, el modelo en ‘Pink’ solo está en la más avanzada (12 + 256GB).

La última novedad de Nothing se puede adquirir en la web oficial de Nothing y en España están disponibles también en Amazon, El Corte Inglés, Fnac, GAME, MediaMarkt, PCComponentes y Worten.

Con información de EUROPA PRESS