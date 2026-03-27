Una crisis alimentaria global está en el umbral: ¿qué países la sufrirán más?

«Esto parece ser un riesgo muy subestimado», advirtió un especialista de la consultora Wolfe Research.

El mundo corre el riesgo de enfrentarse a una de las mayores crisis alimentarias, advierte este viernes Financial Times. El medio señala que se trata de una preocupación particularmente grave para los países más pobres del mundo, pero, cuanto más dure el conflicto, más severo se volverá el ‘shock’ alimentario y más personas se verán afectadas, incluso en países como EE.UU.

Desde que Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, ruta marítima crítica que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo, la atención se ha centrado en el riesgo para los flujos de petróleo. Sin embargo, la amenaza para la seguridad alimentaria puede ser igual de grave. «Puedes vivir un tiempo sin tu frigorífico o sin tu coche», comentó Michael Werz, investigador principal del Consejo de Relaciones Exteriores, agregando: «No puedes vivir si no tienes alimentos básicos”.

El encarecimiento del combustible y la electricidad están elevando el costo de transportar, procesar y cocinar alimentos. En Asia y África, esto ya ha empujado al alza los precios de los alimentos.

Sin embargo, el mayor golpe al sistema alimentario mundial llegará más tarde, a través de los problemas con los fertilizantes, explica FT. El golfo Pérsico está en el corazón de los mercados mundiales de fertilizantes. Su producción se ha detenido y los envíos se han visto interrumpidos, recortando el suministro y elevando los precios mundiales.

Países africanos como Kenia, Somalia, Tanzania y Sudán, especialmente dependientes de los fertilizantes transportados por vía marítima, ya están sufriendo las consecuencias. Otras regiones se preparan para cosechas insuficientes si el conflicto continúa. Asimismo, países del sur de Asia, como India, Pakistán y Bangladés, dependen del gas importado del Golfo para producir sus propios nutrientes para cultivos.

Incluso países menos expuestos directamente, como Estados Unidos, sentirán los efectos a través de precios más altos, apunta el medio. Brandon Fronning, agricultor del estado de Minesota, estima que solo su factura de fertilizantes será de unos 35.000 dólares este año, 10.000 más de lo normal. Aunque el Gobierno de EE.UU. ha estado pagando subsidios a los granjeros, la cantidad que espera recibir cubriría solo una fracción de eso: «quizá el 5 %», lamentó.

El estrecho de Ormuz, la verdadera ‘arma’ de Irán

Mientras que para algunos será principalmente un problema económico, para otros será una cuestión existencial. Según la ONU, unos 45 millones de personas más en países pobres podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda para junio, además de los 318 millones que ya la padecen.

En este contexto, FT aclara que la agricultura moderna depende de tres nutrientes esenciales: nitrógeno, fósforo y potasio. Los fertilizantes nitrogenados, como el amoníaco y la urea, se producen a partir de gas natural. El fósforo depende del azufre, un subproducto del refinado de petróleo y gas utilizado para convertir la roca fosfórica en fertilizante.

Según CRU Group, la consultora de materias primas, aproximadamente el 40 % del comercio mundial de urea está en riesgo debido al conflicto en Oriente Medio. Aproximadamente el 45 % de las exportaciones mundiales de azufre —un insumo clave para los fertilizantes fosfatados— se envían a través del estrecho de Ormuz.

«Esto parece ser un riesgo muy subestimado», observó Stephanie Roth, de la consultora económica Wolfe Research. «Nadie parece estar hablando realmente de ello, porque están muy centrados en la energía«, agregó.

Agresión a Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Confirmado.net – RT