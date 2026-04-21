Gobierno anuncia alivio en planillas eléctricas por ola de calor: aplicará a consumos de hasta 180 kWh en abril

En medio de una intensa ola de calor que ha elevado el consumo energético en Ecuador, el Gobierno anunció un alivio en las planillas eléctricas para hogares con consumos de hasta 180 kWh durante abril. La medida, que se reflejará en las facturas de mayo, busca mitigar el impacto económico en las familias, especialmente en la Costa, donde las temperaturas han superado los niveles habituales.

¿En qué consiste el alivio en las planillas eléctricas?

El presidente Daniel Noboa informó que se aplicará una compensación económica a los usuarios residenciales que registren consumos de hasta 180 kWh en abril.

Aunque aún se esperan detalles específicos —como las provincias exactas donde regirá la medida—, se confirmó que será oficializada mediante decreto ejecutivo.

El Ministerio de Ambiente y Energía precisó que el beneficio se reflejará directamente en las facturas emitidas en mayo.

Según el mandatario, esta acción representa “un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado”.

Ola de calor impulsa el alto consumo eléctrico

Desde inicios de abril, ciudades como Guayaquil y otras zonas del Litoral han experimentado temperaturas inusualmente altas.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología reportó que la temperatura del mar frente a la Costa ha alcanzado niveles hasta 2 °C por encima de lo normal.

En provincias como Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos se han registrado picos superiores a los 34 °C, con sensaciones térmicas que incluso superan los 40 °C.

Este escenario ha incrementado el uso de aires acondicionados, ventiladores y otros equipos eléctricos, elevando el consumo energético en hogares y negocios.

Guayas lidera la demanda energética nacional

El aumento del consumo se refleja en las cifras del Operador Nacional de Electricidad.

El 14 de abril la demanda nacional alcanzó los 5.734 MW, mientras que el 20 de abril se ubicó en 4.819 MW.

De ese total, la mayor carga corresponde a la Corporación Nacional de Electricidad, con el 73,6 %.

En particular, la unidad de Guayaquil lidera la demanda con 1.265 MW, convirtiendo a Guayas en la provincia con mayor consumo energético del país.

Antecedentes: medidas similares en 2024

Esta no es la primera vez que el Gobierno aplica un alivio en las planillas eléctricas.

En 2024, se exoneraron pagos para consumos de hasta 180 kWh durante diciembre, enero y febrero de 2025, como compensación por los cortes de energía registrados desde septiembre de ese año.

La nueva medida busca replicar ese apoyo en un contexto distinto, marcado esta vez por condiciones climáticas extremas que impactan directamente en el gasto energético de los hogares.

El incremento sostenido de temperaturas ha obligado a las familias a modificar sus hábitos de consumo eléctrico, lo que se traduce en facturas más elevadas.

El alivio anunciado pretende reducir esa carga económica en un momento en que la demanda energética continúa siendo alta.

Expertos señalan que este tipo de medidas también ayuda a sostener el consumo interno, evitando que el gasto en servicios básicos afecte otros rubros del presupuesto familiar.

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Con información de El Universo