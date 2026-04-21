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April 21, 2026

Carlos III rinde homenaje a la reina Isabel en su centenario

  • abril 21, 2026
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El rey Carlos III rindió homenaje este martes (21.04.2026) en un mensaje de video a su «querida mamá», la fallecida reina Isabel II, con motivo del que habría sido su centésimo cumpleaños.

En una declaración televisada, Carlos dijo que su madre había moldeado el mundo a su alrededor y había marcado la vida de innumerables personas.

«Hoy, al conmemorar lo que habría sido el centenario de mi querida madre, mi familia y yo hacemos una pausa para reflexionar sobre la vida y la pérdida de una soberana que significó tanto para todos nosotros, y para celebrar de nuevo las muchas bendiciones de su recuerdo», dijo.

«Millones de personas la recordarán por momentos de importancia nacional; muchas otras, por un fugaz encuentro personal, una sonrisa, una palabra amable que les levantó el ánimo, o por ese maravilloso brillo en los ojos cuando compartió un sándwich de mermelada con el Oso Paddington en los últimos meses de su vida».

Siete décadas de reinado

La reina, que murió en septiembre de 2022 a los 96 años tras siete décadas de reinado, «se mantuvo constante, inquebrantable y totalmente dedicada al pueblo al que servía», dijo el soberano británico, de 77 años.

Mas información en Deutsche Welle

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