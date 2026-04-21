China reducirá los precios minoristas de gasolina y diésel

BEIJING, China reducirá los precios minoristas de la gasolina y el diésel a partir del miércoles en respuesta a los cambios recientes en los precios internacionales del petróleo, dijo hoy martes el máximo planificador económico del país.

Los precios de la gasolina se reducirán en 555 yuanes (80,91 dólares) por tonelada y los del diésel en 530 yuanes por tonelada, según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR).

Desde el anterior ajuste de los precios domésticos, el 7 de abril, los precios internacionales del crudo han fluctuado notoriamente.

Aunque los precios del petróleo repuntaron de forma sensible el 20 de abril tras caer bruscamente en días anteriores, el precio promedio durante los 10 días hábiles considerados para esta ronda de ajuste permaneció por debajo del registrado en el ciclo de precios anterior, explicó la CNDR.

El Gobierno nacional ha instruido a las tres mayores empresas petroleras del país, China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation y China National Offshore Oil Corporation, junto con otras refinerías, a organizar la producción y el transporte de los productos petrolíferos refinados para garantizar un suministro estable.

Bajo el actual mecanismo de fijación de precios de China, los precios de los productos petrolíferos refinados se ajustan en función de las fluctuaciones de los precios internacionales del crudo.

Los departamentos gubernamentales pertinentes de todas las regiones deben reforzar la supervisión e inspecciones del mercado.

Al mismo tiempo, deben tomar medidas estrictas para sancionar las actividades que violen las políticas nacionales de precios y salvar el orden del mercado, señaló la CNDR.

Con información de Xinhua