¿A qué hora juega Ecuador contra Marruecos?: esta es la agenda de partidos de Ecuador antes del Mundial 2026

La Tri inicia su preparación internacional: conoce a qué hora enfrenta a Marruecos y cuáles serán sus rivales antes del Mundial 2026.

La selección de Ecuador continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y afronta una exigente serie de amistosos internacionales en la fecha FIFA. El primero de estos compromisos será ante Marruecos, en un duelo que marcará un cruce inédito entre ambas selecciones.

El partido entre Ecuador y Marruecos se disputará este viernes 27 de marzo de 2026, desde las 15:15 (hora de Ecuador), en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España. El encuentro se podrá ver a través de El Canal del Fútbol en vivo, o diferido desde las 17:00 en Teleamazonas.

El combinado tricolor, dirigido por Sebastián Beccacece, se medirá con una selección africana que viene de destacarse en el escenario internacional y que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia.

Además, será la primera vez que Ecuador enfrente a Marruecos en toda su historia, lo que añade un componente especial a este amistoso internacional.

Agenda de partidos de Ecuador antes del Mundial 2026

Tras el duelo ante Marruecos, la selección ecuatoriana ya tiene definidos otros compromisos amistosos dentro de su planificación:

27 de marzo de 2026: Ecuador vs. Marruecos (Madrid)

31 de marzo de 2026: Ecuador vs. Países Bajos

Próximos amistosos confirmados:

En cuanto a la convocatoria, el director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, citó a 34 jugadores para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos. La nómina está conformada por:

Arqueros: David Cabezas, Gonzalo Valle, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez.

Defensas: Ángelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, José Hurtado, Leonardo Realpe, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Willian Pacho.

Mediocampistas: Alan Franco, Alan Minda, Anthony Valencia, Bryan Ramírez, Denil Castillo, Gonzalo Plata, Janner Corozo, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Nilson Angulo, Patrick Mercado, Pedro Vite y Yaimar Medina.

Delanteros: Enner Valencia, Jeremy Arévalo, John Mercado, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana.

Esta convocatoria combina futbolistas del exterior con jóvenes talentos del campeonato local, en un grupo que apunta a consolidarse rumbo a la Copa del Mundo 2026. (D)

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